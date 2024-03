Jueces no juzgan con perspectiva de infancias y adolescencias

Hace unos días una noticia terrible que conmueve a toda la sociedad mexicana, donde están en contra de las instancias del Poder Judicial de Edomex, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez declaró absuelto a un hombre acusado de abuso sexual de su sobrina de 4 años de edad, quien en el auto de resolución señaló que la menor no sabía la hora exacta y la dirección de la agresión, literal.

¡Cómo le pides a una niña de 4 años que te diga exactamente la hora y lugar donde se cometió el abuso sexual! Yo recomiendo a las víctimas indirectas, que es la mamá y sus familiares, que se vaya al recurso de apelación y posteriormente, si no beneficia a la víctima, que le pida al abogado que inicie el juicio de amparo.

Esto no es la primera vez que pasa, es vergonzoso que los jueces y juezas no conozcan y no apliquen la perspectiva de género en las sentencias de abusos sexuales, es ignorancia, flojera, mediocridad, machismo, o es el patriarcado donde aún sigue violentando a las niñas, adolescentes y mujeres. Este juez se pasó por el arco del triunfo la perspectiva de género, cuando es obligatorio que todo momento el Poder Judicial de todos los estados deben aplicar la perspectiva de género, cualquier violencia contra las niñas, adolescente y mujeres, y lo más reprochable es que señoras y señores jueces, existe el Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, que están diseñados precisamente para sacar de esta desventaja a personas que sufren estos delitos, aplicar todas las leyes como jurisprudencias, protocolos, leyes supletorias, etc., eso es perspectiva de género.

El objetivo de dicho protocolo ha sido reunir en un solo documento la normatividad, los criterios de la judicatura y los estándares internacionales que hicieran efectivos los derechos de la infancia, mismo que se ha vuelto una referencia nacional e incluso regional para la actuación de personas juzgadoras en casos que comprenden derechos de la infancia y adolescencia, considera legislación novedosa en la materia, en especial la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un nuevo sistema de justicia penal que ya está en marcha; el prolífico desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte, los múltiples estándares internacionales establecidos desde el sistema interamericano (Corte IDH), y la emisión de observaciones e informes del sistema universal de derechos humanos que ampliaron y definieron el alcance de los derechos de la infancia y adolescencia.

Es importante que los jueces y las juezas se actualicen, lamentable porque vemos sentencias sin perspectiva de género y muchos no conocen el “Protocolo para juzgar con perspectiva de infancias y adolescencias”, con esto ayuda para que haya justicia para las victimas de violación y abusos sexuales, niñas y adolescentes. Cabe señalar que “La ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes” favorece totalmente al agresor.

