Violencia hacia las mujeres se recrudece

Es lamentable que cada día los abusos sexuales y la violencia ejercida a las adolescentes y mujeres se recrudece, es como una bola de nieve que crece sin poder pararla, ahí tenemos los abusos sexuales en las escuelas y la violencia en el noviazgo. Cada semana acuden a mí o me escriben al correo, chicas y mujeres que son golpeadas y abusadas sexualmente por sus parejas o novios. Desafortunadamente las instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP), para su intervención es una simulación, ya que tienen prohibido hablar de abusos sexuales o de violencia de género, cuando se debe contrarrestar la violencia a través de la información y educación.

A la Secretaría de Educación de Veracruz le incomoda la realidad de los muchos casos de acoso, abuso y violaciones sexuales que están pasando dentro de los planteles educativos, que hasta han prohibido que se toquen temas que hablen de ello. Hoy es un ganador quien pregona que “se tiró a una chica dentro de la escuela”, o si la chica se entrega a su novio es una piruja, es un triunfador quien acosa o toca a las chicas, hasta porras les echan a los agresores sexuales y las autoridades educativas “bien gracias”. Las chicas que usan minifalda son juzgadas, señaladas hasta por sus propias compañeras y compañeros opinando “se viste como zorra”, y si las chicas acusan que las toquetearon, no falta el misógino que les dice: “eso querían, eso pedían”, que las violen, usan minifalda, blusitas de tirantes… esto es la realidad.

Angélica, estudiante de secundaria, de 15 años de edad, su amigo, casi novio, la invitó a dar vueltas en el patio de la escuela, se apartaron de la gente y atrás de los baños la empezó a toquetear; ella pidió que parara, él no lo hizo, ella lo empujó y el chico se enojó y le dio una bofetada. La chica se quejó en orientación y la regañada fue ella, la culparon por irse a un lugar que no debía; el chico presumió su delito, se enteró toda la escuela y ella ahora sufre bullying. Son crueles y cobardes sus compañeros y compañeras, el chico anda hablando que se la “tiró” y hoy la chica es segregada, señalada y lastimada por la comunidad escolar. Quiero informarles que los abusos sexuales son de “realización oculta” y no se necesitan testigos para denunciar ante la Fiscalía. En este asunto ya existe una carpeta de investigación en la Fiscalía, ya que la escuela no quiso tomar medidas de seguridad para la estudiante.

Saraí, mujer de 32 años, el padre de sus hijos llegó con unas copas encima y la sacó de los cabellos de su negocio, la arrastró por toda una cuadra, provocando con ello que toda su espalda se desgarrara, lesionando sus cervicales y cuello. Su expareja alegó que estaba enojado, ya que tiene una nueva pareja. Cuando la arrastraba gritaba: “que te conozcan todos que eres una puta, perra”. Los vecinos salían a ver, pero nadie ayudó a Saraí, llegó su madre y llamaron a la policía, llegó una patrulla, le aconsejaron que denunciara, ella fue a la Fiscalía donde fue revictimizada; hoy Saraí tiene mucho miedo de rehacer su vida.

Quiero informarles a las mujeres que existen leyes que las defienden, es importante que cuando esto te suceda, lo primero es buscar ayuda y tener una asesoría jurídica, acude al Instituto Municipal de las Mujeres de tu localidad. En caso de no haber, acude al palacio municipal y ahí te canalizarán al jurídico para tu ayuda, asimismo la Fiscalía tiene la obligación de recibir toda denuncia, y más tratándose de violencia de género. Al mismo tiempo solicitar de manera inmediata a la Secretaría de Seguridad Pública o a la policía municipal, para tus medidas de protección, así lo ordena el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que toda mujer que sufre violencia de género tiene derecho a las medidas de protección, para proteger su integridad física y psicológica.