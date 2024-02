La kinésica del delincuente

Es importante la prevención del delito, así se podrían evitar robos, asaltos, ataques sorpresivos, violaciones sexuales en la calle, detectar a los llamados “halcones”, etc. El delincuente dará señales por medio del lenguaje no verbal, por los cual si lo conoces estarás prevenido para que no te sorprenda el delincuente, cuyos movimientos de su cuerpo hablarán y lo delatarán.

Existe la delincuencia ordinaria y delincuencia organizada, hoy hablaremos de la primera, ya que tiene que ver con delincuentes ordinarios los asaltantes, rateros, etc. El delincuente es aquel que agrede, tiene rasgos psicópatas, es disocial, una persona que delinque y que viola los derechos de los demás.

¿Qué es la kinésica, quinésica, cinésica o lenguaje corporal? Estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somatogénicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil, y solos o en relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa.

También es conocida con el nombre de comportamiento kinésico. Los movimientos de la cara y el cuerpo brindan datos sobre la personalidad y el estado emocional de los individuos: el rostro, por ejemplo, puede expresar alegría, miedo, asombro, tristeza, coraje. La postura corporal transmite la actitud en la interacción con los demás: tensión, interés, aburrimiento, etc.

También puede definirse como el término amplio usado para las formas de comunicación en los que se intervienen movimientos corporales y gestos. Los movimientos corporales que aportan significados especiales a la palabra oral, durante un evento comunicativo, a veces pueden tener una intención o no tenerla. Estos movimientos son estudiados por la kinésica o quinésica.

La doctora Violeta Hernández Alfaro, erudita en la materia, cuenta con doctorado en investigación criminal y psicología criminal, experta en neuropsicología forense, dice que existen conductas delatoras del delincuente: hablan con agresividad porque tienen miedo y se les ve en los ojos desorbitados, asimismo algunas veces son consumidores de enervantes. Existe tensión muscular y se le ve en el rostro la parte de las mejillas y aprietan los labios y boca.

Usan el lenguaje argot, que es el lenguaje carcelario, por ejemplo: en un asalto en un autobús, se suben, gritan con un arma de fuego o arma punzocortante diciendo: si no cooperan ya se los cargó la chin… Su forma de vestir los delata, usan gorra, gafas, encojen los hombros queriendo tapar su rostro, sudaderas deportivas grandes, abrigos, la usan para esconder las armas que portan, tenis. Posición catatónica es el triángulo que lo conforman: barbilla, cuello y hombros, los esconden para que no identifiquen su rostro, altura real y porque sienten miedo.

Observan, estudian a su próxima víctima. Marcan territorios para delinquir. Las manos generalmente las tienen cruzadas sobre su pecho, puños cerrados, furia contenida, manos en los bolsillos. Se sientan cerca de la salida dentro de los autobuses para salir rápido, son ágiles y veloces. Mueven la cabeza y descontracturan el cuello, tos nerviosa y forzada, mascan un chicle. Sonrisa con mirada fría, incompleta y con su cuerpo rígido.

Observan periférica de 360 grados para ubicar a la víctima y a los cómplices, estos empujan a la víctima, gritan o se quejan para distraer; cuando esto pase, aléjate. Se paran enfrente a tu casa o negocio, las 24 horas; checan quién entra quién sale, su mirada está exactamente en su objetivo, sacan fotografías, y así están por varios días.

Cuando salgan de sus casas, miren al frente, atrás, a los lados, no siempre usen el mismo camino, no camines en calles solitarias, cuando salgas del súper lleva en la mano la llave de tu auto, si ves alguna persona parada cerca de tu auto regresa y pide ayuda, es muy probable que sea un asaltante.

