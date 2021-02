Karime, a un pie de la cárcel

Aún falta tiempo para que un juez británico determine si es o no procedente la entrega de la señora Karime a la justicia de México...

Como solicitó desde mayo del año pasado la Fiscalía General de la República, y cuya orden de aprehensión acaba de confirmar el Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México al considerar que las pruebas aportadas por la Fiscalía General del estado de Veracruz (FGEV) son suficientes para sostener la imputación que se le hace por el presumible desvío de 112 millones de pesos en pagos a 33 “empresas fantasmas” en perjuicio del DIF de Veracruz, en el tiempo en que ella fue presidenta estatal.

El próximo 16 de noviembre será la audiencia fijada por un juez londinense a la exesposa del exmandatario Javier Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte de la CdMx, para dictar su fallo definitivo. En tanto, sigue en libertad condicional después de fijarse una fianza en libras esterlinas equivalente a 3.5 millones de pesos y bajo condición de no abandonar Londres, donde radica desde abril de 2017. Esto podría convertirse en una novela, pues Duarte estaría cumpliendo en septiembre próximo la mitad de pena de nueve años de prisión a que fue sentenciado por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; una vez pasada esa media, sus abogados podrían solicitar su liberación anticipada, y si un juez la avala, quedaría libre, mientras que por esas fechas la señora podría, se dice podría, estar detenida y sometida a proceso por los hechos de corrupción por los que está acusada. Sus abogados han solicitado asilo del Reino Unido para la expresidenta del DIF veracruzano con el argumento de que es víctima de una persecución política por parte del actual gobierno. Por los hechos que se han dado a conocer, hasta ahora las autoridades van ganando terreno en el plano jurídico. Esperemos.

Inquietantes las estadísticas dadas a conocer en días pasados sobre el incremento en los delitos de secuestro y feminicidios durante el primer mes del año en el estado de Veracruz. Los datos provienen de la organización Alto al Secuestro e indican un aumento del 32.2% a nivel nacional. Lo trágico es que el estado registra la mayor incidencia en este crimen, con 12 casos, al igual que el estado de México, seguidos de Guanajuato con 7 y Ciudad de México con 6. Las cifras que, sin embargo, no reflejan la realidad. La misma ONG evidencia que los medios de comunicación reportan más secuestros que los reconocidos por las Fiscalías que, en un 57%, no los reconocen como tales. De 85 desapariciones forzadas en enero de este año, las autoridades sólo contabilizaron 46. Lo más preocupante es que del primero de diciembre de 2018 al 31 de enero del año en curso, los acumulados delictivos sumaron tres mil 302 casos, donde Veracruz registra la mayor cifra (692), seguido del Estado de México (560) y la Ciudad de México (296), es decir, el estado sigue siendo la capital nacional en este terrible delito. En el caso de feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer mes del año hubo seis asesinatos contra mujeres, 33% más que el mismo mes del año anterior, lo que vuelve a colocar al estado del país con este delito. Municipios con foco rojo para las mujeres, según las estadísticas, son Veracruz, Coatepec, Emiliano Zapata, Papantla y Coatzacoalcos, entre otros. Mientras eso pasa, la SSP se ocupa de tratar de someter a municipios opositores a Morena, caso de Orizaba. El fuerte reclamo de la Coparmex-Veracruz con el Hastag#AsíNo, dirigido al diputado federal Ricardo Exsome Zapata por su voto en abstención sobre la propuesta de Ley de la Industria Eléctrica en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, es un aviso de que las cosas no pintan bien al perfilado candidato de Morena a la alcaldía de Veracruz. Exsome, para un mayor contexto, Exsome es socio de esa Cámara.

opedro2006@gmail.com