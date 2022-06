La alerta de viaje a Veracruz

En días recientes, el gobierno del estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió una alerta a los ciudadanos norteamericanos para evitar viajar a México, reconsiderar hacerlo o extremar precauciones si deciden ir a 30 de estados de la República, con excepción de Yucatán y Campeche, entidades consideradas seguras las autoridades estadounidenses. La advertencia alcanza a Veracruz, clasificado entre los estados con altos índices delictivos y al que el país del norte recomienda a sus connacionales “extremar precauciones”. Otros, como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, de plano las autoridades vecinas recomiendan no visitarlos por altos índices de delitos violentos, como homicidios y secuestros. En 11 estados más: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas, el Departamento de Estado pide a los turistas gringos reconsiderar las visitas, y en 19 entidades, el aviso es de “tener (la) mayor precaución al viajar”: Ciudad de México, Nuevo León y Puebla, por riesgo de delincuencia y secuestro, y en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz por delincuencia, y la justificación a esta es porque “el gobierno de los EU tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México”, conforme comunicado oficial. A los empleados del gobierno gringo se les prohíbe viajar solos entre ciudades de México después del anochecer, ni tomar taxis en la calle o conducir desde la frontera hacia o en partes interiores de México. Así de grave observan desde el vecino país del norte la grave situación que agobia a toda la república, donde hay un crecimiento exponencial de la violencia y la incidencia delictiva, con zonas controladas por grupos del crimen organizado y, en otras, bajo asedio por cobro de piso, extorsiones, secuestros y muerte contra quienes se opongan a sus dictados. Lo interesante es que, en lugar de una respuesta en los hechos, con estrategias y acciones, el gobierno veracruzano tomó la salida más fácil: publicó un boletín, fechado en Ciudad de México, bajo el título “Veracruz, estado seguro para viajar: EUA”, que en realidad es falso y tendencioso. En el antetítulo de ese mal redactado boletín se lee: “según la Alerta de Viaje por actividad delictiva, emitida por el gobierno estadounidense, la entidad veracruzana se encuentra fuera de la lista de estados de riesgo para viajar”. Ese texto señaló que “el gobierno que encabeza Joe Biden ubica a Veracruz entre las entidades más seguras para viajar en el país”. ¿De verdad se lo creen? La entidad no está clasificada en rojo por el gobierno estadounidense, como los cinco estados enlistados en líneas anteriores, pero no puede negarse que desde hace muchos años, y más en los recientes, el estado atraviesa por graves riesgos de delincuencia para turistas y lugareños. Esa realidad alterna que se quisiera mediatizar es lo que, en buena parte, provoca que no se resuelva la espiral delictiva, de ahí que deba tomarse muy en serio esa alerta de viaje, que no es la primera vez que se emite y que, de no atenderse, otros países del mundo podrían extender esas recomendaciones que afectarían directamente al sector turístico de la entidad. Cuidado.

opedro2006@gmail.com