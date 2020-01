La fiscal es inamovible, ¿por cuánto tiempo?

El respaldo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez a la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, quien no ha cometido delito alguno, pero sí tiene el inconveniente de ejercer un cargo de procuración de justicia existiendo familiaridad directa con quien ha sido vinculada a un grupo del crimen organizado, como ella lo reconoció públicamente, resulta muy inquietante.

No se tiene algo en contra de ella; más aún, su conducta es irreprochable, pero por salud pública debiera estar impedida para mantenerse en esa función, como se mencionó en una entrega anterior de La Contraparte. Lo que pueda ocurrir en hechos futuros, especialmente en la zona de Coatzacoalcos, o lo que no suceda, generará suspicacias, duda de que no esté trabajándose con absoluto apego a la ley.

“Mi respeto y todo mi respaldo a la fiscal por sus resultados; nosotros fuimos enterados de que presentó el examen de confianza y el resultado que tiene el Congreso no le impide nada, cumple cabalmente con ese requisito, lo que dijo es cierto (de su prima, bajo proceso penal por presumible delincuencia organizada) y aplaudo que la fiscal se conduzca con la verdad, algo que no sucedía con el anterior fiscal”, expresó el mandatario.

El asunto no es cumplir con un simple requisito, es cuestión de credibilidad, y con mayor razón en esa importante institución. Habrá que esperar, en política todo tiene caducidad, y si el Ejecutivo estatal otorga ese respaldo no significa que sea permanente.

En todo caso, el propio García Jiménez tendrá que valorar si conviene mantener en ese cargo a la encargada de la FGE o ceder al Congreso local ejercer su facultad para nombrar a quien deberá tener permanencia como titular en ese órgano autónomo. La convocatoria para elegir a quien se elegirá para asumir la titularidad de la Fiscalía pudiera publicarse en cualquier momento para recibir propuestas, lo que podría ser la vía para su salida y retornar a su cargo de directora jurídica de la Segob.

Por lo pronto, hay muchos que van a pretender hacerse de ese espacio de poder que se ha convertido en una maldición por haber llevado al infierno a dos de los anteriores titulares, Luis Ángel Bravo Contreras, quien permaneció más de un año encarcelado, y a Jorge Winckler Ortiz, contra quien pesan en su contra órdenes de aprehensión y por lo cual en cualquier momento pudiera ser detenido y recluido en Pacho Viejo.

LA VACILADA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

En realidad no se cree eso de rifar el avión presidencial, lo que ha sido tomado como una vacilada para distraer otros temas importantes, como los de la violencia que escala todos los días en el país, la marcha por la paz que encabezan Javier Sicilia y los Le Barón, las protestas de los padres y madres de niños con cáncer por la suspensión de tratamiento a falta de medicamentos, los cobros exagerados por atención médica de alta especialidad en hospitales del Insabi, la crisis humanitaria de los migrantes centroamericanos en la frontera sur de México y muchos más que se han convertido en un dolor de cabeza para el actual gobierno de la República.

El lunes, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el diseño preliminar del boleto de la Lotería Nacional para esta rifa que tendría una emisión de seis millones de “cachitos” a 500 pesos cada uno, para dar a entender que el asunto va en serio. Imposible dar credibilidad a tal disparate, y sin temor a la equivocación, de llevarse a los hechos, no se cree que los ciudadanos vayan a entrarle a ese sorteo.

Hay cosas realmente importantes en las que debiera prestarse atención, como la generación de empleos que tanto se necesitan o combatir la violencia e inseguridad. En fin, ganas de perder el tiempo.

