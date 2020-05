La tragedia que viene

De la noche a la mañana, Veracruz pasó a ocupar el cuarto lugar nacional en casos activos de Covid-19.

Es un crecimiento inquietante por la similitud de los registros de Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Yucatán, donde la transmisión del virus ha sido acelerada como consecuencia de no respetarse suficientemente las disposiciones sanitarias de aislamiento y distanciamiento social. Esta situación sólo puede atribuirse a las personas que han sido irresponsables ante el problema sanitario y otros por seguir creyendo que el virus es un invento de los gobiernos para mantener a la gente encerrada en sus casas. Anteayer, las autoridades veracruzanas de Salud informaron que en un solo día se presentaron 99 casos positivos, 77% de ellos en los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos, Boca del Río, Poza Rica, Minatitlán, Xalapa, Alvarado, Orizaba y Cosoleacaque, aunque hay infectados en 65 demarcaciones de Veracruz. Hasta el lunes sumaban 803 casos, otros 375 con sospecha de ser positivos, y 69 muertes. Una inmediata reacción la tuvo el alcalde porteño Fernando Yunes Márquez, contra quien existe un absurdo pleito declarado por el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, cuya localidad acumula 277 casos que equivalen a más de un tercio del registro en toda la entidad y 16 fallecidos, para hacer un exhorto a la población de quedarse en casa, pero sobre todo anunciar nuevas medidas de vigilancia con las que se eviten aglomeraciones, el uso de cubrebocas, clausura de comercios no esenciales que no han cumplido la disposición de suspender actividades y cierre de panteones para evitar en éstos la asistencia masiva en el Día de las Madres, decisión que debería aplicarse de manera general en el resto de la entidad.

La realidad presenta un mal escenario, con todo y los datos que manejan las autoridades sanitarias, el subsecretario Hugo López-Gatell, de que el estado de Veracruz dispone de nueve hospitales del sistema estatal de Salud con casi mil 500 camas, ninguna con los respiradores que se requieren para salvar la vida de las personas que adquieren la infección; además de que al momento ya está ocupado casi el 50% de esa disposición hospitalaria. ¿Cuántos veracruzanos pueden resultar contagiados por el Covid-19, y de ellos cuántos podrán ser salvados y cuántos más perderán la vida? Imposible saberlo, pero sí puede imaginarse, dependiendo ahora más de la población que de los médicos o la infraestructura de salud con la que se cuenta, que no es mucha. Mientras haya gente que sale a la calle sin cubrebocas, se sube así al transporte público, recorra calles en esas condiciones y se aglomere en mercados y en otros lugares, las cifras van a seguir subiendo, como lamentablemente se observa en este momento.

En un tema paralelo, acerca de las personas que requieren atención médica de otro tipo, están presentándose casos de negativa de servicio o descoordinación para otorgar esa prestación en hospitales particulares. Hay quejas de que esto sucede en el puerto de Veracruz y en Martínez de la Torre, donde mujeres embarazadas tuvieron que pasar un vía crucis para ser admitidas y realizarles el trabajo de parto. En esta ocasión esos casos no se convirtieron en tragedia, pero si no se quiere que más adelante suceda, por negligencia, debe realizarse una inmediata supervisión del cumplimiento de los convenios celebrados entre el gobierno federal y los sanatorios particulares. Cuidado.

NUEVA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE FISCAL

En los próximos días se determinará si la actual titular de la Fiscalía General del estado, Verónica Hernández Giadáns, es ratificada a pesar de cuestionamientos por su vínculo familiar con una prima señalada de pertenecer a la delincuencia organizada, o si como lo demandan otras voces, se designa a otra u otro que le dé confiabilidad a ese órgano de procuración de justicia. Sin embargo, al interior del gobierno se da por hecho de que la encargada del despacho y exdirectora jurídica de la Segob estatal continuará en el cargo, formalmente impuesta como tal.

opedro2006@gmail.com