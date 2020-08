Las restricciones del Tío Lolo

El gobierno del Estado decretó el pasado viernes el cierre del acceso vial hacia las zonas centro de 20 de los municipios de Veracruz...

Lugares en los cuales se presentan los mayores índices de contagios de Covid-19, como control sanitario para reducir esta enfermedad. Esto se hace en Veracruz, Orizaba, Xalapa, Poza Rica, Córdoba, Coatzacoalcos, Pánuco, Río Blanco, Boca del Río, Tuxpan, Cosamaloapan, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Minatitlán, Fortín, Zongolica, Nogales, Medellín, Úrsulo Galván y Tres Valles, y mediáticamente pudiera parecer una medida eficaz. No lo es mientras no haya garantía de que las personas respetan las recomendaciones mínimas para evitar ser infectados. La vigilancia de la policía o Tránsito impide el paso de los automovilistas en calles que llevan a esas zonas comerciales que comúnmente se saturan por la excesiva presencia de consumidores, pero se dejan abiertas las avenidas y éstas llevan a la zona centro, lo que al final de cuentas la convierte en una acción inoperante, además de generar problemas de congestionamiento en la movilidad en esas poblaciones. De todos modos los contagios no logran evitarse, sobre todo con miles de personas que acuden a los mercados y no respetan el uso de cubrebocas, inclusive de los propios comerciantes que tendrían que ser los primeros obligados al uso de esta eficaz forma de la diseminación del coronavirus. Y, de igual forma, seguirán aumentando los casos por la negligencia de las autoridades para vigilar que sean respetadas las disposiciones de uso de mascarillas y limitación en el número de pasajeros en el transporte público, urbano y de taxis. Muchos negocios, sobre todo en los centros comerciales, han sido aplicados en hacer que las personas respeten estas medidas básicas al impedir el acceso de personas inconscientes del riesgo al no cubrirse la boca; registran temperatura de los clientes antes a las entradas de los establecimientos y ofrecen alcohol en gel para limpiarse las manos. Esa sería una medida eficaz que pudiera tomar el gobierno estatal y los gobiernos municipales, y quien no cumpla, sancionarlos, no con multas elevadas, pero sí con trabajo comunitarios e, inclusive, con cárcel por 48 o 72 horas en los casos en que se nieguen a cumplir con el trabajo comunitario de limpieza de calles, reforestación o mantenimiento de postes del alumbrado público. Eso daría mejor resultado, en vez de cierres absurdos que no sirven de nada para evitar el ascenso de enfermos por Covid-19 en los municipios señalados. Seguir con esas disposiciones, es hacerlo al Tío Lolo, que ya se sabe lo que es. Esperemos que haya sensatez de las autoridades y se frenen infecciones y muertes, que en el fin de semana llegaron a más de 63 mil en el país y casi tres mil 700 en el estado de Veracruz, lo que determina el tamaño de la incompetencia oficial en el manejo sanitario del coronavirus.

opedro@2006gmail.com