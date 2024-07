Los Portales

Que ayer el personaje que sacudió la agenda política y de negocios fue Pablo Gómez, quien encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera y ha sido más discreto que su antecesor de Querétaro, Santiago Nieto.

Destacó en la mañanera porque le respondió al grupo fondeador de Carlos Loret de Mola, el periodista que encabeza Latinus y que tiene a un grupo farmacéutico detrás, según la UIF, utilizándolo como estandarte para generar recursos y golpes contra el sistema en secreto.

Algo más o menos así trataron de dejar entre la opinión pública, lo cierto es que los temores entre los trabajadores de los medios, de todos los medios, al pensar en criticar al gobierno de López Obrador, o de Claudia Sheinbaum, hoy están al rojo vivo.

“Conclusión. De las actividades administrativas que llevan a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero Latinus es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares”, dijo ayer en la mañanera Pablo Gómez, el titular de la UIF. Y aunque dijo que no van contra el lector de noticias, entre los trabajadores de medios de comunicación esto se tomó como una intimidación y una muestra de la fuerza del Estado.

“Entonces, no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así porque la aplicación del artículo 7º de la Constitución es parejo y es para todos”, aseguró Pablo Gómez. “Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno?, pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia.

Y el hecho que haya sido así, que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales, como se hace en casi todo el mundo, es sencillamente porque el respeto, el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia”. Y en eso también coinciden los de los medios de comunicación. La libertad de prensa que se vive hoy es real.

“Entonces, si me permite el Presidente un tono aquí poco personal, le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión, cuando vengo del movimiento del 68, la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México, no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia, y hacen de ella un negocio. Y este es el caso, porque el consorcio Latinus se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales, no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica”, dijo Gómez y los de los medios alzaron las cejas. ¡Qué trancazo!

Este jueves tendrá lugar la segunda edición del Innovation Day organizado por Nestlé México de Fausto Costa, un evento donde se premiará a cinco startups que forman parte de la industria de alimentos y bebidas por impulsar el futuro alimentario sostenible dentro del país.

El objetivo principal de esta iniciativa es detectar y apoyar a emprendedores mexicanos que cuenten con la capacidad de mitigar los daños al medio ambiente a través de soluciones que promuevan la reducción de emisiones de dióxido de carbono, el cuidado del agua y evitar el desperdicio de comida.

Los ganadores del Innovation Day fueron ya seleccionados por la implementación de tecnologías en sus modelos de negocio que aportan a la creación de un sistema alimentario regenerativo y por sus esfuerzos en la digitalización y automatización de la industria.

Ante el paso del huracán Beryl en la Península de Yucatán, los gobiernos locales y federal extreman precauciones para minimizar, en la medida de lo posible, riesgos para la población. En el caso de los animales, organismos de la sociedad civil toman medidas para salvaguardarlos.

Por ejemplo, el denominado Proyecto Santa María, enfocado en el cuidado de las aves, habilitó ya un refugio en el que está recibiendo alimentos y semillas para resguardar la mayor cantidad de especímenes en lo que pasa el meteoro. Sobre todo se han asegurado ya distintos ejemplares de loros y más de 120 aves que estaban ya en resguardo procedentes de decomisos y rescates en conjunto con las autoridades.