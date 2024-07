Los Portales

El dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO ALITO MORENO CÁRDENAS, en un despliegue magistral de su ya célebre humildad, calificó a los priistas que han osado criticarlo como lacayos, cínicos y corruptos. Moreno, quien ha elevado el arte de la autoconservación a niveles casi castigables con cárcel, prometió exhibir a estos traidores con el fervor de un luchador libre venido a menos, en plena arena de pueblo.

En una conferencia de prensa que fácilmente podría ser la envidia de cualquier vendedor de productos milagro o calcetines en televisión por cable, Alito Moreno aseguró que estos disidentes no evadirán su responsabilidad. "Una vez se los digo: los vamos a exhibir, sinvergüenzas. No nos van a asustar ni nos van a echar para atrás. Yo soy un gladiador. Estoy echado para adelante, siempre. A mí no me van a asustar ni nos van a doblar, lo hemos demostrado", declaró Moreno, quizás practicando para un futuro en el cuadrilátero de esas ferias de barrio.

***

El show continuó con Moreno revelando los nombres de los supuestos traidores. Mencionó que Manlio Fabio Beltrones aparece en los expedientes judiciales del caso Luis Donaldo Colosio, aunque, claro, “yo no lo estoy señalando como responsable, simplemente él aparece dentro de los expedientes”. Un detalle menor, seguramente, en la cruzada por la verdad y la justicia del PRI. No contento con exhibir a los disidentes, Moreno anunció que iniciará los procesos de expulsión de aquellos priistas que, según él, no han hecho nada por el partido. Además de Manlio, mencionó a Dulce María Sauri.

***

Hablando de zombies políticos, la excandidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, no descartó la posibilidad de crear su propio movimiento político para hacer contrapeso a Morena y subrayó que ha iniciado una gira por el país con su movimiento Xochilover´s. Ha visitado la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Jalisco, con planes de estar en San Luis Potosí este fin de semana. La idea es dialogar con la gente y resaltar el papel fundamental de los ciudadanos ante el debilitamiento de los partidos políticos en México.

***

Ayer por la mañana, Gálvez acudió al Tribunal Electoral para conocer el estatus de la impugnación de la elección presidencial del 2 de junio, la cual reconoció que no tendrá la fuerza suficiente para anular las votaciones. Subrayó la necesidad de analizar la intromisión del presidente López Obrador, la intervención del crimen organizado y el uso de recursos públicos con los Servidores de la Nación. Lo cierto es que ya nadie le hace mucho caso a la candidata y esas acusaciones han caído en el olvido.

***

Ya hay definición en algunos partidos sobre quiénes encabezarán sus respectivas bancadas en el Congreso federal, pero en el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado esos nombramientos todavía están en el aire. Hay quienes dicen que a los emecistas en la Cámara de Diputados la podría dirigir la excanciller Claudia Ruiz Massieu, mientras que a los senadores naranjas los estaría liderando la excandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales.

***

La conmemoración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego llega con varios pendientes para el gobierno mexicano, pues datos de la Fiscalía General de la República indican que, desde que comenzó el actual sexenio, el aseguramiento de armas ilegales bajó 48.8 por ciento del 2019 a finales del 2022. Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que pronto caerá en manos de Omar García Harfuch, estima que cada año entran a México unas 200 mil armas, pero tan sólo el 5 por ciento de ellas se logran decomisar. No todas son malas noticias, pues en la Ciudad de México, el programa Sí al desarme, Sí a la Paz ha logrado decomisar más de ocho mil dispositivos, casi 900 granadas y más de un millón de cartuchos. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CdMx, dichos esfuerzos fueron cruciales para la disminución de 52 por ciento en homicidios con armas de fuego dentro de los hogares chilangos.