Los Portales

“Sobre pendientes, la verdad, no van a quedar pendientes. Ahora le comentaba yo que fuimos a la gira, todo va a quedar cubierto hasta diciembre, se van a quedar los fondos para todas las obras, pero que vamos a hacer una revisión, que quiero recordar qué ofrecí que no vaya a cumplir para pedirle que se pueda incluir en el presupuesto. Pero no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir en obras en beneficio de la gente, lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso, casi todo. Ofrecí 100 compromisos; hay uno o dos que están pendientes, el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente”, aseguró ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los observadores comenzaron a criticar, pues dijo muchas cosas durante el sexenio, prometió de más, y la realidad es otra.

Ante la eventual renovación de la dirigencia nacional de Morena, la diputada electa Dolores Padierna considera que es un buen momento para que una mujer dirija el partido, tras la designación de Mario Delgado como titular de la Secretaría de Educación Pública por la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Es tiempo de mujeres, no está señalado así, pero sería muy bueno que una mujer presida Morena; tenemos siglos esperando y ya llegó el momento”, expresó Padierna.

***

Padierna ya se descartó como aspirante a la dirigencia de Morena, pero destacó la capacidad de sus compañeras Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, y Citlalli Hernández, secretaria general de Morena. “Se han mencionado varias compañeras, como Citlalli Hernández, quien ya conoce todo el país y ha mostrado un gran talento, y Luisa María Alcalde, quien ha gestionado bien la Secretaría de Gobernación. Con ellas basta y sobra”, dijo Padierna.

***

El ruido alrededor de Citlalli y Luisa ha crecido con el paso de los días. Alcalde ya se destapó y dijo que quiere, a lo que Sheibaum dijo: “Ha sido secretaria de Estado de dos secretarías muy importantes, pero al mismo tiempo trabajó tocando casa por casa, estuvo encargada de jóvenes de Morena, viene de Morena… Tengo la mejor de las opiniones pero la decisión de quién debe encabezar Morena es del partido”. Pero lo que dijo pesa mucho en la toma de esa decisión, es más, algunos dicen que ya tiene la bendición de la Presidenta.

***

No es secreto que la violencia rebasa a las autoridades en Acapulco, como dijo la actual alcaldesa Abelina López, pero quizá sería bueno que la morenista también dé a conocer las medidas que se están implementando en conjunto con otros órdenes de gobierno para solucionar el problema. El aumento desmedido en la incidencia delictiva en aquel puerto afecta por igual a pobladores que a los turistas que han vuelto después del paso del huracán Otis, el problema es que los criminales no sólo están en las calles, sino que se han infiltrado en comercios y hasta hoteles para llevar a cabo robos, extorsiones, secuestros y más.

***

Uno de los programas más ambiciosos de Claudia Sheinbaum para su sexenio es construir un millón de viviendas a través del Infonavit. Por ello, el titular de la dirección sectorial de los trabajadores del Instituto, Mario Macías Robles, destaca la necesidad de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el FOVISSSTE y la Sociedad Hipotecaria Federal continúen colaborando para asegurar que sus financiamientos promuevan la cercanía de servicios esenciales a las viviendas. Esfuerzos como habilitar reservas territoriales de calidad, facilitar trámites, mejorar las capacidades crediticias de los menos favorecidos mediante estímulos fiscales, y reducir costos financieros para las obras son fundamentales para aumentar el número de hogares disponibles.

***

En Oaxaca, gobernado por el morenista Salomón Jara, los delitos de feminicidios son una problemática que ya venía en aumento desde el gobierno del expriista Alejandro Murat Hinojosa, por lo mismo, durante su toma de posesión, Jara Cruz se comprometió a cambiar el escenario.

***

Sin embargo, de acuerdo con la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad, desde que el morenista entró al poder, al menos 162 mujeres han sido víctimas de feminicidio en esa entidad. Además, durante la actual administración estatal el uso de armas de fuego en los feminicidios aumentó 9 por ciento. Hace dos semanas, 49 organizaciones hicieron un llamado en Oaxaca a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para buscar solución al asunto.