Nahle, un “destape” más

De plano, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, va sobre caballo de hacienda, solamente ella en la carrera por la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz...

Como también la jefa de gobierno en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hacia la Presidencia, según los claros mensajes que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. A nadie más “placea” el Ejecutivo federal cada vez que visita al estado que no sea Nahle; volvió a hacerlo ayer martes en el puerto jarocho, a donde acudió desde el lunes para encabezar los actos del bicentenario de la creación de la Marina de Guerra, como se llamó al inicio. Su apoyo político es abierto y total a la titular de la Sener, y a esa “línea” se han sumado en varias ocasiones el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la mayoría de sus colaboradores, con el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, por delante. No es casual que después de la conferencia mañanera de ayer, durante el desayuno de huevos tirados, lechero y canillas en el Café de la Parroquia al que fue invitado el presidente por el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, al más puro estilo priista la señora Nahle haya sido “destapada” por un grupo de jaraneros que “espontáneamente” apareció en ese negocio para dedicarle versos, entre el festejo y aplausos de los invitados a las mesas. La secretaria de Energía tiene cercanía con el mandatario del país desde que, hace años en Coatzacoalcos, fuera presentada a AMLO por Roselia Barajas, cercana y de todas sus confianzas del tabasqueño, a quien solía visitar en sus recorridos cuando era candidato a la presidencia de la República. La actual embajadora de México en Costa Rica fue la llave que le abrió las puertas con López Obrador, para quien el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, y el ex senador y actual alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardehuil, aparecen como emergentes a la candidatura, sólo en caso necesario. López Obrador ha citado a la ex senadora hasta como presidenciable, aunque ella sabe que no compite con la favorita de su jefe en esa carrera.

Otro tema es el de Yunes. Con frecuencia, AMLO se refiere al ex gobernador como ladrón. Lo dice y vuelve a repetirlo, como lo hizo ayer, sobre los presumibles delitos que habría cometido a su paso por el gobierno veracruzano, y desde mucho antes, como director del en el ISSSTE en el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, sólo sus referencias sólo han sido discursivas, pues a la fecha no hay nada que se le haya comprobado al nativo de Soledad de Doblado. Su declaración de este lunes, textual, fue de que los gobiernos priistas “engañaron durante mucho tiempo (…) en Veracruz y en otras partes; les dieron la oportunidad a los conservadores (e) hicieron (…) lo mismo: robar. Bueno, aquí en Veracruz, se los dejo de tarea (refiriéndose a García Jiménez y a la Fiscalía General del estado). ¿Qué diferencia había entre un partido y otro si los que dominaron en Veracruz hasta hace poco venían de lo peor del PRI?, y (después) se convirtieron en panistas, y engañaron a la gente”.

