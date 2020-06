Niño pobre de 10 años, fue secuestrado

José era un niño de 10 años que murió víctima de la delincuencia que no para en Veracruz.

De acuerdo con lo que afirma Andrés Manuel ("no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene”) este niño no debió ser secuestrado, ni ultrajado, ni asesinado, pues vivía en situación de pobreza en Acayucan.

O sea, que el dicho de que a los pobres no los secuestran es falso, al menos en el estado de Veracruz.

Lamentablemente José no es la única víctima de secuestro, pues ya hemos visto y dado a conocer infinidad de casos en los que gente de baja condición económica ha sido plagiada.

Lo mismo le ha a pasado a jóvenes que a ancianos, a mujeres, a varones, ambulantes, a quienes tienen un pequeño taller de reparación de teléfonos celulares o de computadoras.

También hemos dado cuenta de cómo han levantado a meseras y a comerciantes que tienen un local de comida en el mercado o a orilla de calle.

Es más, el encargado del Departamento de Negociaciones de Secuestros de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), de la Fiscalía General del Estado (FGE), Emerich Andrade Pergallo, admitió ayer este grave problema y de paso desmintió a López Obrador.

El funcionario de la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a extremar cuidados para evitar privaciones ilegales de la libertad, al sostener que ahora cualquier persona puede ser víctima de ese tipo de delitos.

Detalló que anteriormente la mentalidad de las personas consistía en asegurar que por no tener dinero o vivir al día no serían secuestradas. Sin embargo, ahora, sin importar la clase social o el nivel económico, todos pueden ser víctimas de secuestradores, "empresarios o no empresarios".

Bueno, pues mientras los hechos y dependencia federales y estatales, así como funcionarios contradicen y desmienten al presidente de la República, usted cuídese, porque cualquiera puede ser víctima de los plagiarios, sea rico o pobre, sea empleado o desempleado.

Y ahora sí, literalmente no haga caso de lo que dice el Peje, porque si tuviera razón, el niño José de 10 años, no habría sido secuestrado, ultrajado y asesinado porque vivía en condición de pobreza.

ALIANZA OPOSITORA PARA 2021

Como bien comentan directivos de partidos políticos, no hay nada concreto sobre una alianza opositora en Veracruz ni en México. Hay, eso sí, la intención de hacerla por parte del PAN y el PRD e incluirían al PRI.

De acuerdo con lo informado por El Sol de México, hace varios meses los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática iniciaron negociaciones.

En los jardines del restaurante San Ángel Inn de la Ciudad de México, Marko Cortés Mendoza (PAN) y Ángel Ávila Romero (PRD) cerraron el acuerdo del número máximo de distritos para ir coaligados y empezaron a analizar perfiles, a los cuales buscarán para ofrecerles candidaturas, entre los que destacan las líderes del movimiento feminista, Octavio Paredes, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y los hermanos LeBarón.

La alianza electoral parcial incluiría entre 75 y 100 distritos con la designación de liderazgos de la sociedad civil, para recuperar su representatividad en el Congreso y alinean un acuerdo para candidaturas a gobernador en al menos tres entidades para 2021.

Esta negociación se aceleró luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 9 de junio en su mañanera un plan electoral denominado “Rescatemos a México. Proyecto BOA”, en el que supuestamente todos sus adversarios urdieron una estrategia para debilitar su imagen no sólo en México, sino desde Washington, rumbo al 2021.

De acuerdo con un diagnóstico interno del PRD, al cual tuvo acceso El Sol de México, las alianzas se harán en Nayarit, Veracruz, Durango, Estado de México y Ciudad de México. El PRD participaría solo en 200 de 300 distritos, en Guerrero y Tabasco, entre otros. Mientras que el PAN apostaría a sus bastiones en Querétaro, Sonora y Chihuahua.

