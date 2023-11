Presupuestos y candidatos veracruzanos

Este fin de semana se definió algunos de los candidatos para las gubernaturas en diversos Estados del país, si bien, las elecciones serán a mediados del próximo año, la actividad política nunca se detiene y, por el contrario, empieza a tener un aceleramiento constante.

Dado que para el 2024 se estima un presupuesto de 163 MMDP para el Estado de Veracruz, esto representaría que para el 2025 (primer año de ejercicio fiscal para la nueva administración) tengan un presupuesto que supere los 170 MMDP, siendo una cantidad significativa para el manejo del Estado, sin embargo, estos recursos no son de libre disposición, ya que el ingreso se divide principalmente en tres rubros con características diferentes, los ingresos propios, que es lo que el Estado recauda de manera autónoma en cuanto a lo que marca el código financiero, después tenemos a las participaciones, que es el monto que manda la federación para el gasto de libre disposición, es decir, para lo que el Estado decida gastar, sin embargo, esto no necesariamente es así, y por último, tenemos las aportaciones, siendo estos los montos que manda la federación, pero que ya tienen un destino marcado, por lo cual, el Estado no puede hacer uso sobre este dinero, normalmente este recurso se considera estratégico para los intereses particulares de la federación. En ciertos casos podrían agregarse otros, como la contratación de deuda o la recepción de transferencias monetarias extraordinarias, como donaciones o fondeo internacional.

En una proporción aproximada, un 7% viene de ingresos propios, un 40% de participaciones, un 46% de aportaciones y un 7% de otros, por lo cual, el Estado tiene una libre disposición relativa de un 54% sobre el presupuesto total, lo que se traduce en que quien sea titular del ejecutivo tendrá para el 2025, un monto disponible aproximado de 92 MMDP, ya que lo demás será en aportaciones que ya viene marcado su destino y uso.

Aunado a el presupuesto, el ser titular del ejecutivo representa un abanico de posibilidades que permiten dinamizar al Estado, y pueden generar un gran valor tanto económico como social, ya que se puede atraer inversiones focalizadas, es decir, generar condiciones para establecer empresas que se adecúen a las características socioculturales de cada región, realizando una planeación en cadena, para que así, el proyecto industrial y comercial del norte del Estado, se pueda engranar con el del sur, generando un alto valor y especialización tanto del bien producido, como de la economía estatal, lo cual, arrojará un efecto domino y de derrame, ya que se generarán empleos y bienestar social en primera instancia, lo que a su vez, mejorará los ingresos del Estado y permitirá hacer más infraestructura, pero lo más importante, será que al generar este crecimiento y desarrollo, no se incurrirá en un costo ecológico ni de oportunidad, exponenciando el volumen de crecimiento y de bienestar en un lapso relativamente corto de tiempo, y con ello, se podrá medir el beneficio en productividad del titular del ejecutivo.

Dado que aún no hay candidatos fijos, no podemos hacer un análisis sobre cuanto manejaban en sus anteriores cargos y que resultados dieron en términos económicos y sociales, sin embargo, posteriormente publicaré el análisis da cada candidato o precandidato en términos de efectividad y bienestar arrojado a la población.

