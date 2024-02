Setenta es el número a alcanzar

El pasado domingo pudimos observar otro gran logro de la sociedad civil en más de 100 ciudades de la República en donde miles de ciudadanos salieron a las calles a favor de la democracia, la libertad de expresión y el derecho que todo mexicano tiene de elegir a sus gobernantes.

Sin embargo, el trabajo no acaba ahí; de hecho esto debe ser solo el principio del camino que debemos recorrer de aquí a las elecciones del próximo 2 de junio y con un enemigo a vencer que es el abstencionismo.

Si bien en todas las elecciones presidenciales el porcentaje de participación es mayor que en las intermedias, aún estamos muy lejos de alcanzar el óptimo del involucramiento del padrón de votantes registrados en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral.

Desde aquellas elecciones presidenciales de 1994, que cabe mencionar que fueron las primeras organizadas por el IFE (hoy INE) y que registraron un porcentaje de participación del 75.9%, no se ha podido ni igualar esa participación y mucho menos superarla, ya que en las últimas tres elecciones presidenciales el promedio está entre el 62.7 y el 63.3 por ciento de participación.

En la pasada elección del año 2021 fueron 44 millones de ciudadanos los que no salieron a las calles a ejercer su voto, siendo los hombres los que menos acudieron a las urnas. Otro dato preocupante es que los jóvenes, siendo el 55% del electorado, más de la mitad no acuden a votar; en cuanto al nivel socioeconómico en las zonas urbanas con más bienes y escolaridad, la mayoría de sus habitantes no vota.

Es por ello que desde Coparmex lanzamos un campaña llamada Participo, Voto y Exijo (PVE), por medio de la cual buscaremos incentivar a la población a que salga a las urnas en estas próximas elecciones en las cuales se elegirá el presidente de la República, nueve gubernaturas, 500 diputaciones federales, 128 senadores, 31 congresos locales y mil 580 ayuntamientos, más las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

A través de las diferentes comisiones democráticas y de jóvenes empresarios afiliadas a los diferentes centros empresariales buscaremos motivar a que más del 70% de la ciudadanía salga a votar.

Es importante también el involucramiento de las empresas para que inciden en sus trabajadores explicándoles la importancia de participar en este proceso electoral, ya sea con algún incentivo si está en sus posibilidades como algunas empresas lo han hecho en las pasadas elecciones o con el solo hecho de hacer conciencia de lo que está en juego.

Una vez terminados los debidos procesos es importante exigir que todos los compromisos hechos durante las campañas sean cumplidos dando un puntual seguimiento a los gobernantes una vez que entren en funciones.

Hoy México nos necesita a todos, que este sea el año de la participación, la unidad y la construcción de un mejor país.

*Presidente Coparmex-Xalapa