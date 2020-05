Sucesión anticipada en Veracruz

Por como se observa el movimiento de piezas en el ajedrez político veracruzano, hay un evidente escenario anticipado de la sucesión del gobierno del estado.

No sólo para la elección constitucional de 2024 con el impulso de reformas a la Constitución local que acaba de presentar Morena; también lo que éstas prospectan en qué puede venir después de que el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez cumpla los dos primeros años de su gestión, insistiéndose en la probabilidad de que sea invitado a incorporarse al gabinete federal y en su lugar se designe a quien concluya el actual sexenio. En el entramado, significa mucho el gradual y consistente empoderamiento del secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, que ha ido tomando control de posiciones estratégicas en la estructura de gobierno, y su vínculo con la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador le dispensa una gran confianza, refuerzan la versión de seguir siendo considerada relevo natural de García en Palacio de Gobierno. De mero trámite entonces resulta la propuesta del diputado morenista Amado Cruz Malpica para eliminar el candado en la Constitución Política veracruzana que obliga a quien aspire al cargo de gobernador ser originario de la entidad; la reforma al artículo 11 es para agregar que quien sea padre o madre de un nacido de la entidad, adquiera la categoría de veracruzano; aplica al caso de ella, nacida en Zacatecas, y sin proponérselo, un beneficiado indirecto y jugador emergente sería Ricardo Ahued Bardahuil, oriundo de Hidalgo pero con una larga trayectoria empresarial y política en la entidad, quien acaba de renunciar como adminstrador general de Aduanas por diferencias con su jefa, la titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, y regresa a ocupar su asiento en el Senado de la República, desde donde estará a la espera de un eventual llamado.

Otro más que pudiera colarse en esa fiesta es el actual delegado de programas integrales de Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, gracias al intenso trabajo que realiza con los programas sociales y el contacto directo que sostiene con miles de beneficiarios, lo que le da una una presencia mediática que no tiene ningún otro político del estado. Eso, desde luego despierta celos y, acaso ésa sea la causa por la que, con la publicación de anónimos en redes y algunos medios que no han confirmado esa información, tratan de golpearlo políticamente, lo que parece tenerlo sin cuidado. Finalmente, como siempre ha sucedido en la política de México y ostensiblemente eso no va a cambiar, los elegidos serán los que decida el jefe político, en este caso, el presidente.

AUMENTAN CASOS DE COVID EN EL ESTADO

De manera alarmante aumentan los casos de Covid-19 en el estado, alrededor de 50 diarios, lo que arroja una cifra de 672 en 72 municipios, principalmente los de Veracruz con 265, Coatzacoalcos 79, Boca del Río 58 y Poza Rica 49, con el mayor número de infectados; los fallecidos por esta causa llegan a 60 en total, lo que coloca al estado entre los que acumulan más contagios en el país, aunque aún muy alejado de la situación que se presentan en Ciudad de México, Estado de México, Baja California Norte, Quintana Roo y Tabasco, donde los hospitales se encuentran prácticamente saturados. Esto demuestra que hay gente que sigue sin creer que este mal exista, no toman prevenciones y pagan las consecuencias. Sobre este mismo asunto, los diputados del Grupo Mixto PRI-PVEM donaron un mes de salario para la compra de 180 camas y 12 especiales para terapia intensiva, entregadas al Centro de Atención Médica Expandida (Velódromo) para enfrentar la contingencia sanitaria. Además, vía el diputado Jorge Moreno Salinas, presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a destinar recursos públicos para apoyar con alimentos a la población que lo necesite, como consecuencia de la falta de ingresos económicos debido a la pandemia.

