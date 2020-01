Taxis, mal servicio y el temor a las plataformas

Una vez más se dieron manifestaciones de taxistas en contra del servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales.

Ayer vimos a los operadores de las unidades que circulan en la ciudad de Veracruz protestando porque saben que hay la intención de darle entrada al servicio de esas plataformas.

Su temor es que este sistema digital los desplace, pues han visto cómo en otras ciudades del país usuarios lo prefieren a tomar un ruletero que anda en las calles.

Los taxistas ha externado además que hace una década no suben sus tarifas. Sin embargo, aunque la carrera mínima está tasada en 20 y 22 pesos, las mismas organizaciones y los taxistas imponen los costos.

Llegan a cobrar 35 y 40 pesos el viaje corto y en los de distancias mayores aplican un precio convencional según acuerden con el usuario en turno.

Es decir, son muchos los choferes que tratan de abusar, a lo que se suma el mal estado de los autos y la poca limpieza de los asientos y el resto del interior de las unidades.

Es verdad que también hay conductores educados, que traen limpias sus unidades y aplican costos razonables de las carreras, pero lamentablemente no es la mayoría.

En Xalapa, según se ha informado, circulan alrededor de 13 mil taxis que prestan servicio de manera indistinta tanto en la ciudad capital como en las conurbaciones con Banderilla, Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnelhuayocan.

Con esa cantidad de vehículos de servicio público más los particulares Xalapa se vuelve caótica, además de que hay que sumar todos los autobuses de pasaje urbanos, suburbanos y los foráneos que entran a la ciudad todos los días.

Y no hay que dejar de lado que muchos taxistas tienen prácticamente establecidos sus sitios en paradas de autobuses, afuera de plazas comerciales y en las salidas de hospitales y terminales de autobuses sin que les importe el problema que provocan al obligar a los camioneros a pararse en doble fila para bajar y subir pasaje.

No se puede dejar de lado que también hay taxistas prestando el servicio como colectivos a la vista de todos, incluidos los agentes de tránsito y sus superiores y nadie los detiene ni los infraccionan a pesar de que no están autorizados para trabajar de esa manera.

¿Por qué le temen los taxistas a que las plataformas digitales entren a trabajar a ciudades veracruzanas?

Gente que no se dedica al negocio pero que sí usa los taxis todos los días comenta que los señores ruleteros no tendrían nada que temer si aplicaran costos razonables, si trajeran limpias y en buen estado sus unidades y no contribuyeran al caos vehicular que padece Xalapa.

En concreto, que podrían decir sin temor, bienvenida la competencia, si el servicio que prestan fuera el mejor.

