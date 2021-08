Temeraria decisión

Este lunes se cumplirá el capricho del regreso a clases en plena cresta de la tercera ola de contagios y muertes por el virus del Covid-19 en el país.

Especialmente en Veracruz, que se ha convertido en uno de los estados mayormente afectados, y esa necedad podría resultar grave si, como advierten voces autorizadas y organizaciones magisteriales, los menores se enferman de este mal. En tal caso, no solamente se suspenderán clases y cerrarán las escuelas, la responsabilidad recaerá única y exclusivamente en el estado mexicano por decidir esa temeraria acción que podría traer infinidad de consecuencias. ¿Los padres de familia enviaran a sus hijos a las escuelas? Seguramente muchos lo harán, pero la inmensa mayoría difícilmente aceptará poner en riesgo a sus niños, lo que podría convertirse en un nuevo fracaso del gobierno de los bandazos ante la pandemia, y por lo cual las muertes llegan a más de 480 mil, sumando cifras de la Secretaría de Salud y del INEGI. Ha habido alguna variables por la presión pública, como esa de suspender una responsiva que inicialmente se quiso hacer formar a los padres de familia, y aquella afirmación de que este regreso a las aulas es voluntario, no obligatorio; además, en el estado, las autoridades determinaron que será gradual y escalonado el retorno a las aulas, y se establecerán medidas de vigilancia tanto por parte de los paterfamilias como por las autoridades escolares, con la toma de temperatura y no tener ningún síntoma asociado al virus, además de la obligación de los menores de asistir con cubrebocas y usarlo en todo el tiempo en que permanezcan en los planteles. Ayer, en el puerto de Veracruz, por ejemplo, se informó que la Escuela Náutica Mercante “Fernando Siliceo” decidió suspender sus actividades escolares presenciales al detectarse un brote de coronavirus, y esas labores continuarán de manera remota. Eso debe servir de ejemplo de lo que potencialmente puede suceder en el retorno directo a clases, pues aunque los maestros se encuentran vacunados, los menores no, y si en otros países del mundo han optado por dar marcha atrás a este decisión, no se descarta que en el corto plazo suceda lo mismo en muchas partes del país, sobre todo en lugares donde se presentan contagios masivos, caso de Veracruz y Xalapa, por citar sólo dos municipios de la entidad. Otro punto es que los gobiernos de los 25 estados anuentes al regreso a clases (Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) cambiaron el criterio del semáforo epidemiológico, y ahora en cualquier color, no está impedido a restricciones, lo que solamente puede explicarse con acatar una instrucción desde lo más alto del gobierno, que debe cumplirse, así “llueva truene o relampaguee”. Habrá que esperar, y quienes no hayan aceptado esta disposición de carácter voluntario, deberá continuar con las clases a distancia, aunque para muchos padres de familia resulte muy pesado, y también para los menores, aunque siempre será mejor salvaguardar la vida de ellos que ponerla en un riesgo innecesario, que incluso les puede costar la vida.

