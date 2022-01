Tiemblan en el gobierno

Es evidente la inquietud que permea en el gobierno de Veracruz por la labor de la Comisión Especial plural del Senado de la República para documentar abusos de poder y violación a derechos humanos en el estado...

Y se observa con claridad en esas expresiones de apoyo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que han realizado Alcaldes, dos senadores, algunos diputados y “el pueblo”, de filiación morenista, con lectura contraria a la que se pretende. A ese grupo del Senado lo avalan todas las fracciones parlamentarias y, por encima de discrepancias, realizan un trabajo legal; así funcionan esos Comités de Investigación en otras partes del mundo, no sólo en México, y fueran legales sus actos, como se ha dicho, esos “respaldos” no serían necesarios.

El Ejecutivo estatal, y sus cercanos, los consideran “ataques”, pero la revisión de actos de gobierno es para transparentar, con respeto y por obligación de ley, lo cual tendría que aplaudirse, si no existiera algo oculto. Sin embargo, sí se ha demostrado excesos y abusos de poder en la aplicación del delito de “ultrajes a la autoridad”, principalmente, y en otros casos.

Un ejemplo es el de los seis jóvenes xalapeños acusados de agredir a policías, apresados, encarcelados y sometidos a proceso penal, sobre lo cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su revisión de videos y otras pruebas encontró que son inocentes de ese cargo, y ahora los responsables del abuso tendrán que enfrentar sanciones, mientras los afectados tienen derecho a la reparación del daño. No debe descartarse que, en días, se presente un informe de lo que se lleve encontrado y haya sorpresas.

Los senadores, no sólo el presidente de la Junta de Coordinación Política de ese poder autonómo, Ricardo Monreal Ávila, a cuya iniciativa see integró dicha Comisión, y Dante Delgado Rannauro, quien la preside, son políticos de una sólida formación y conocimientos, además de tener buen asesoramiento; en general todos quienes la forman, no se atreverían a errores infantiles como simular en algo tan importante. La soberbia que se exhibe en Veracruz, es otra evidencia de esa desesperación de la que se habla al comienzo de este comentario. Este asuntoseguramente que tendrá repercusiones.

Perder la elección del muncipio de Veracruz, no es irrelevante; muestra que, aún teniendo todo el poder, MORENA no es invencible. El PAN y los Yunes dieron una lección de cómo operar y remar contra la corriente para volver a dar un campanazo; y ni hablar de Boca del Río, donde esa familia aplasta en cada elección, desde que los ciudadanos dieron la espalda al PRI por sus descuidos, corrupción y agravios que cometieron al amparo del poder.

La zona conurbada es importante por su pujante industria turística, TAMSA como la acerera más importante y otras industrias, con su aporte a la economía del estado, y hasta del país mismo, si se incluye al principal puerto de México; electoralmente reúne al mayor número de votantes de la entidad. Coloquialmente hablando, perder la conurbación Veracruz-Boca del Río pudiera convertirse en el talón de Aquiles de MORENA para retener la gubernatura.

Se atribuye la derrota a su ineficaz operación, falta de respaldo político y a un candidato que no conectó con los ciudadanos. Todos le quedaron mal a su máximo líder moral que desde 2018 encargó y puso especial énfasis en retirar definitivamente a los Yunes de la política. No pudieron, y eso lo registran quienes ganaron, ahora más fortalecidos y con ánimo de ir por la revancha. Ahí están, listos para enfrentar a Rocío Nahle García, zacatecana de origen y, por lo mismo, sin vínculos ni arraigo en el estado de Veracruz. Ya se hacen apuestas desde ahora.

Correo: opedro2006@gmail.com