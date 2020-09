UV y gobierno involutivo

Aunque es un derecho consagrado en la Constitución, miles de estudiantes no podrán estudiar una carrera universitaria…

Y la educación privada es cara e imposible de pagar para un padre o una madre que, sobre todo ahora en tiempos de la pandemia, apenas gana para medio alimentar a la familia y procurar su salud, otro tema que también se encuentra pendiente de cumplir. Al concluir este día el examen de admisión de la Universidad Veracruzana aplicado en las 20 sedes habilitadas en las regiones universitarias de Xalapa, Veracruz, Orizaba–Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán a 44 mil 315 aspirantes a ingresar a los niveles de licenciatura y Técnico Superior Universitario de la máxima casa de estudios del estado, y el día 15 se darán a conocer los resultados, día en que tristemente sólo ingresarán 16 mil 597 de esos jóvenes y 27 mil 718 serán rechazados, no porque la UV les niegue esa oportunidad, sino porque no tiene lugar para todos ellos, aunque este año haya abierto mil 400 nuevos espacios. ¿Qué va a pasar con quienes resulten rechazados? Sólo algunos podrán inscribirse en escuelas privadas, y en el mejor de los casos, muchos, la mayoría, postergarán cursar una carrera universitaria que le permita mejores posibilidades de vida. Eso resulta lamentable y cada año se repite misma la historia, sin que el gobierno estatal tenga capacidad de solución a esta necesidad, que no sea como aquel invento de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa que no se sabe si los documentos que expidió a sus alumnos en realidad tienen validez oficial o resultaron un fraude, como se dijo en muchas ocasiones. La UV es una prestigiosa institución que ha servido a infinidad de generaciones que profesionalmente se formaron en sus aulas, pero desde hace décadas resulta insuficiente ante esa creciente demanda del alumnado, debido no sólo al crecimiento poblacional, también debido en la actual época las generaciones ya no se conforman con cursar primaria y secundaria, como solía suceder antes; optan hacia la Educación Media Superior, licenciaturas, hasta maestrías y doctorados, es decir, tienen un mayor deseo de prepararse mejor, lo cual sirve a ellos mismos, a la sociedad y al país. Acaso sean los gobernantes quienes no entiendan eso y no estén evolucionando en la misma dinámica. Aquel ofrecimiento del gobierno de la 4T, de crear 100 Universidades ‘Benito Juárez’ en toda la República, ocho de ellas en el estado de Veracruz, para que nadie se quede sin estudiar una carrera universitaria es otra opción viable, pero aún se encuentran en etapa de construcción sus instalaciones y, probablemente, podrían funcionar hasta el año entrante. Mientras tanto, con toda razón miles de aspirantes a la UV deben estar en la incertidumbre de su futuro inmediato.

opedro2006@gmail.com