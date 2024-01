Veracruz, un estado sin ley

Mientras la entidad veracruzana vive en el completo caos y en constantes llamas, a este gobierno parece importarle poco, y le es más fácil organizar un abierto acarreo para las candidatas de Morena y poner a disposición a todo el aparato gubernamental.

Muchas ciudades de la entidad se encuentran entre las ciudades con mayor porcentaje de población que las considera inseguras para vivir, y no son datos de una persona, sino de este gobierno y del Inegi, y las mismas familias veracruzanas que la inseguridad y la violencia es el pan de cada día.

Un día sí y el otro también, el estado es violento e inseguro, hoy Veracruz y Sonora ocupan el segundo lugar nacional con más secuestros, y cuando no son las carreteras, son los feminicidios, los migrantes, las desapariciones, los asesinatos, las quemas de instalaciones, y un sinfín de casos que vamos documentado día a día.

El gobernador dejará un estado sin ley, con grandes problemas de gobernabilidad e inseguridad, hoy el estado que gobierna está lleno de sangre, pero a él no parece importarle, él está más preocupado por estar bien con las candidatas de su partido.

Morena no solo se convirtió en un peligro para Veracruz, sino para todo México, porque recordemos que a su candidata presidencial no sólo se le cayó una escuela, que cobró la vida de 19 menores de edad; también se le cayó la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y recientemente se le cayó la trabe del Tren Interurbano, que afortunadamente no dejó muertes, pero si Morena sigue gobernando, no es algo que se desee, pero también se le caerá el país.

Y ni hablar de la candidata a gobernadora, que dejó una refinería sin refinar, que costó más del doble de lo presupuestado y que todavía se encuentra en la mira por la opacidad en la que se edificó, y si dejó inconclusa la única “magna” obra que tenía a su cargo, qué no hará con la entidad, que cuando pudo ayudar a las familias veracruzanas en reducir las tarifas de luz prefirió hacerse la que no escuchaba.

Es por ello que no debemos permitir que sigan gobernando, porque tiene al país sumido en el terror, con nulas políticas públicas para acabar con la violencia, en completa impunidad, quieren maquillar las cifras, pero la realidad les estalla en la cara.

Todo México y Veracruz viven en un estado sin ley, y si este gobierno vino a transformar todo, hoy la mayoría de los estados y casi todos lo que son gobernados por Morena, viven con altos índices de delincuencia e inseguridad, con la corrupción al tope, y cada día se esmeran en hacer pedazos al estado que es el hogar de muchas familias y en este caso de más de 8 millones de veracruzanos.

*Senador por Veracruz. PAN