Voto de conciencia

El domingo, pasado mañana, los ciudadanos acudirán a votar por quien mejor les parezca para diputados federales, diputados locales y alcaldes, de las muchas opciones que hay, con una sola idea:

Qué país, estado y muncipio es el que quieren, partiendo de la base de que ya conocen cómo actúan en el poder los hombre y los partidos que tienen mayores posibilidades de ganar . Tal es la importancia de su decisión. Hay quienes apostarán por la continuidad del proyecto nacional, estatal y municipal, como los casos de Xalapa y Coatzacoalcos, que inició en 2018, otros irán en contra de lo que consideran un retroceso, una minoría buscarán alternativa en partidos políticos de nueva creación, y lamentablemente un importante sector de la sociedad tomará la peor decisión de todas: no acudirán a votar. Las encuestas que se han conocido hasta ahora marcan algunas tendencias que pueden dar idea de dos cosas: una, que preferencias que dan ventaja relativa a tal o cual candidato o coalición, aunque la realidad se verá hasta el día decisivo, y dos, que son mediciones alteradas; desde hace tiempo esos instrumentos dejaron de ser totalmente confiables. Lo que la gente debe hacer es votar en conciencia, con análisis de cada abanderado o abanderada, trayectorias, proyecto de gobierno, con lo cual podría ser mayot el acierto que la equivocación. Hay buenos y malos candidatos y candidatos, impresentables muchos,y otros nuevos, que no están contaminados en la política, aunque debe tenerse mucho cuidado de no elegir a quienes no saben ni tienen idea de lo que es estar en un Congreso o al frente de una administración pública municipal, porque seguramente van a entregar malas cuentas. Debe considerarse que sea gente preparada, y no necesariamente académicamente, que después resultan un fracaso, sino quienes se muestren interesados en resolver las demandas de la población y se hayan comprometido a trabajar y no hacer lo que la mayoría ha hecho, olvidarse de sus promesas de campaña. Es una decisión difícil, aunque muchos aseguren, y hay razones para hacerlo, de que la mayoría de los ciudadanos a estas alturas ya saben por quién votar y que muy pocos cambiarán su voto de última hora, pero sí puede suceder que los indecisos, que es una bloque importante de al menos un tercio de los votantes, son los que van a decidir quién gana o quien pierda, por el porcentaje que representan y finalmente si deciden hacer valer su derecho, van a cambiar el rumbo de este país. Es importante acudir a las urnas, sin miedo a la violencia que se observa en muchos lados, pero cuyos objetivos son muy precisos, no se atenta contra la población en general, y el dia 6, en particular, habrá mucha vigilancia de las corporaciones de seguridad, locales, del estado y federales, incluida Marina y Ejército. Y una cosa más: debe tenerse confianza en las actuales autoridades encargadas de organizar y cuidar los votos, a nivel federal el INE y estatal el OPLE, por las muestras han hecho que esas instituciones para defender su autonomía y que los ciudadanos deben respaldar.

opedro2006@gmail.com

