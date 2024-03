Metal extremo gana terreno en Xalapa: Alfa Eridano Akhernar anuncia su 5to disco

En el siglo XXI, el metal extremo en Xalapa todavía se enfrenta a estereotipos y prejuicios. Además, como ha sucedido desde sus inicios, hay necesidad de contar con más escenarios, más allá de antros o bares, expresa en entrevista Jonathan B. Matus, integrante de la banda Alfa Eridano Akhernar, que festeja 25 años de trayectoria.

Quinto disco de la banda Alfa Eridano Akhernar en Xalapa

A pesar de los desafíos, este mes, la agrupación lanza su quinto disco de estudio "Into the Path of the Gods", ya disponible en todas las plataformas digitales y con lanzamiento oficial programado en Xalapa para el próximo mes de julio.

“Sí hay retos pero en general la música extrema vive un buen momento. Hay mucha oferta. Con las plataformas digitales hay nuevas bandas que experimentan con distintas mezclas: metal con pop, metal con electrónica, metal con rap... Finalmente, el objetivo es llevar la música a más gente”, declara.

Alfa Eridano Akhernar, ¿apostará por estas mezclas? El músico menciona que ellos se mantienen en su línea original, metal extremo, quizá un poco difícil de digerir para algunas personas.

No es que sean estáticos, aclara, pues experimentan en otras áreas. En su nuevo disco van con voces limpias y, aunque el 80 por ciento de las canciones son inglés, tienen una con título en latín y letra completamente en español.

“No creo que esta banda llegue a experimentar tanto y a incluir elementos progresivos o prehispánicos; aunque las letras son de eso, siempre buscamos agregar detalles diferentes en cada disco”.

¿Quiénes son los Alfa Eridano Akhernar?

Son cinco personas que antes de ser músicos afirman ser amigos, y amigos necios que coinciden en el objetivo de crear y compartir música extrema.

"Into the Path of the Gods" fue lanzado por American Line Prods y Ácido Satánico en formato CD y Tape | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Esa necedad implica aceptar sin mayor problema que en provincia todavía hay quienes relacionan la vestimenta negra y cabello largo con drogas o personas sin nada qué hacer -dicen-.

“Somos personas normales. Tenemos nuestras carreras, empleos, cumplimos con responsabilidades personales y la terquedad nos lleva a hacer lo que nos gusta, música”, declara el compositor de casi todas letras de las canciones de la banda.

Iniciativa de los hermanos Rubén y César Guzmán, Alfa Eridano Akhernar completa su alineación con Jonathan B. Matus, Ricardo Martínez y Luis Arturo Ramos, con la característica de no radicar en el mismo lugar y ser grupo independiente.

“¡25 años! Somos una banda revitalizada. La historia sí ha sido de sube y baja, pero en estos momentos estamos en nuestro mejor punto en cuanto a ánimo se refiere”.

Del más reciente lanzamiento, que se da después de 10 años, Matus comparte que hay un arte interesante, colorido, reflejo de la música y letra, “algo agresivo pero también monumental y muy potente”.

¿Y la música? “Es la misma línea pero el sonido es el mejor que hemos podido hacer, muy bien capturado, mezclado y masterizado. Nos tardamos 10 años. Sí nos costó pero nuestro esfuerzo se refleja en la música, en el sonido, en las letras, en todo”, manifiesta.

"Into the Path of the Gods" fue lanzado por American Line Prods y Ácido Satánico en formato CD y Tape; hay invitación para escuchar la nueva propuesta y estar pendiente de las próximas presentaciones.

Los músicos ya se preparan para el Acapulco Black Fest