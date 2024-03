¡Caifanes regresa a Xalapa! Fecha y sede del concierto de la banda mexicana

Una de las bandas mexicanas de rock alternativo, considerada como una de las más importantes por su amplia trayectoria, Caifanes estará de vuelta en el estado de Veracruz para una de las presentaciones más esperadas por todos los amantes de este género.

Integrada actualmente por Saúl Hernández, Diego Herrera, Alfonso André, Rodrigo Baills y Marco Rentería, la legendaria agrupación sorprendió a todos los seguidores, pues apenas en los primeros meses del 2024 anunciaron varias fechas para próximos conciertos.

Aunque llevan una gira en conjunto por Estados Unidos con la también legendaria Café Tacvba, algunas presentaciones en solitario se realizarán en varias ciudades como Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí, León, Zacatecas, Orizaba, entre otras.

Sin embargo, entre todas también se encuentra la ciudad de Xalapa, por lo que será una oportunidad que no te puedes perder si buscas escuchar totalmente en vivo alguno de los grandes éxitos como “Los Dioses Ocultos”, “Nubes”, “La Negra Tomasa”, “Aquí No Es Así”, “No Dejes Que…”, entre muchos otros.

¿Cuándo se presentará Caifanes en Xalapa?

De acuerdo a las fechas publicadas en su página oficial, Caifanes se estará presentando en Xalapa el próximo 26 de septiembre en las instalaciones del Velódromo de la ciudad, ubicado sobre Circuito Presidentes y la carretera hacia el Pueblo Mágico de Coatepec.

El concierto se realizará en punto de las 21:00 horas y justo después de algunas presentaciones en el Foro GNP de Mérida, Yucatán y el Parque Las Maravillas de Saltillo, Coahuila.

La legendaria agrupación sorprendió a todos los seguidores, pues apenas en los primeros meses del 2024 anunciaron varias fechas | Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro.com

Aunque pareciera que “aún queda tiempo”, lo cierto es que no deberás tardar en apartar tus entradas, pues tan solo después de anunciar algunas fechas ya hicieron sold out como en Toluca, Ciudad de México y Orizaba, por lo que deberás darte prisa para no quedarte sin tu lugar.

Los boletos ya se pueden encontrar desde la plataforma de Super Boletos con distintas zonas de acceso.

Aunque a lo largo de los años Caifanes reunió a otros talentosos artistas como Alejandro Marcovich o Sabo Romo, la banda continúa siendo un referente en la música desde sus inicios en los años de 1986.

Su primer álbum (Caifanes) fue grabado en 1988 e incluía un total de 11 canciones entre las que destacaron “Mátenme Porque Me Muero”, “La Negra Tomasa”, “Viento”, “Amanece” o “Perdí Mi Ojo de Venado”.

Posteriormente vendría otro álbum en 1990 (El Diablito), en 1992 (El Silencio), en 1994 (El Nervio del Volcán) y en 2012, (A 25 años), un recopilatorio con sus más grandes éxitos.

Aunque surgieron varios cambios con la salida y entrada de varios artistas entre 1989 y 1993, la banda siempre se consolidó como una de las más apreciadas por el público junto con otras como Fobia, Café Tacvba, Enanitos Verdes, Soda Estéreo o La Gusana Ciega.