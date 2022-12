¡Apoyo total a la cultura! Humberto Flores, gran impulsor de artistas locales

El reconocimiento a la diversidad, la tolerancia y la inclusión, son valores que hacen mucha falta a la sociedad, y es a través de la música como se pueden plasmar y fomentar, considera Humberto Manuel Flores Gutiérrez, quien es músico, compositor y productor.



Originario de Fortín de las Flores, egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y con maestría cursada en Italia, en el Conservatorio Giuseppe Verdi, en Milán, Humberto se encuentra comprometido con el impulso a los artistas locales, a crear públicos que disfruten de espectáculos de calidad en su propia ciudad y a estimular una red de profesionales que sepan llevar a cabo actividades a gran escala.



Su carrera profesional lo ha llevado a vivir en Nueva York desde 2011, pero lleva 17 años oficialmente fuera de México, aunque dado que su familia y amigos están en Fortín viaja constantemente pues “mi corazón está aquí”, nos dice en entrevista.

Festival de La Estación, un escaparate

El amor a su tierra le ha llevado a mantenerse presente con diversos proyectos educativos y formativos, pero también, impulsado por la convicción de que la acción es necesaria para cambiar las condiciones artísticas en la entidad, desde hace seis años comenzó el Festival de la Estación, que poco a poco ha ido ganando presencia y prestigio nacional e internacional.

¿En qué consiste el Festival de la Estación?

“Decidí contribuir, poner mi granito de arena a través de un festival, de hacer una manifestación cultural que se fuera convirtiendo poco a poco en una plataforma que dé visibilidad al impacto positivo que tienen los artistas, la gente que se dedica a esta profesión; he ido recibiendo el apoyo primero de mi familia, después de amistades cercanas, colegas, instituciones que ha permitido construir un festival que provee condiciones óptimas para los artistas”.

Señala que el festival ha tenido como sede principal Fortín, porque al crecer y vivir ahí se enfrento a la falta de espacios artísticos y culturales, pues lamenta que pese a la actividad que hay, no se cuenta al menos con un teatro.

“Fortín no cuenta con infraestructura para las expresiones artísticas, en este caso, la música, y el festival viene por ello a servir de escaparate para los artistas locales. El festival empieza en Fortín para visibilizar la necesidad de espacios para el arte y que con la suma de esfuerzos, al paso del tiempo, contribuir a que haya un teatro en el municipio”, indica.

A nivel musical el festival busca además “dejar en claro que es tan importante nuestra música tradicional, como el son jarocho, el son huasteco, que los artistas de renombre del jazz, de la música clásica, del son cubano; el festival busca llevar este mensaje de que debemos reconocer nuestras diferencias y eso significa que no podemos estar peleados, sino que podemos construir cosas importantes juntos”.

El arte de la economía

Humberto vivió en Italia al realizar sus estudios de maestría y tuvo la oportunidad de conocer diversas ciudades; pero una vez como guitarrista, compositor y director musical ha realizado giras en India, Rusia, Praga, Suiza, Canadá y más de 30 estados de los EE.UU.

Toda esta experiencia le ha permitido irse formando una idea de lo que hay que hacer en México, de ahí que creara el Festival de la Estación.

“Me ha tocado tener la oportunidad de tocar en grandes foros y comencé a convivir con muchos artistas de fuera, y cuando regreso a México me doy cuenta que hay un talento impresionante, increíble, pero no contamos con la infraestructura, con el soporte para darles oportunidad a todos. Dentro de mi carrera me tocó ver claudicar a mucha gente que era muy talentosa porque no podía vivir de la música. Todos llegaban a un punto de quiebre que era: o me pongo a trabajar para comer o sigo defendiendo mi pasión y aquí me muero de hambre; es muy triste que tengamos que toparnos con esa difícil realidad”, señala el artista veracruzano.

Indica además que es necesario invertir en espacios artísticos, “pues no solo son espacios para que la gente viva experiencias enriquecedoras, sino que se convierten en detonadores económicos, turísticos y de oportunidades de trabajo e informativas para jóvenes y adultos”.

Un sueño paso a paso

Humberto indica que él como muchos artistas locales, no proviene de una familia de músicos ni contó con toda la información y estímulos durante esa primera etapa de formación.

“Mucha gente dice ‘esto lo imaginaba desde chiquito’, pero yo la verdad no, porque del entorno en donde vengo no tenía esa información de qué podía ser a través de la música, entonces lo que he vivido se han venido develando conforme he seguido adelante, por etapas: al principio mi único deseo era tocar una canción que me gustaba y por eso me llevaron a una Casa de Cultura en Córdoba, pero ahí aprendí nuevos conocimientos y supe que se podía hacer una carrera profesional en música, entonces llegué a Xalapa, a la Facultad, y me empiezo a empapar de historia, de apreciación musical, técnicas y demás y eso me abre el contacto con compañeros que venían de familias de músicos y cuando empiezo a ver sus objetivos, digo, creo que yo también puedo aspirar a eso, a titularme y hacer una carrera fuera de México”, comparte.

“Es así como he ido viviendo cada etapa: vas viendo las necesidades y los retos que significa llegar al siguiente propósito y la vida es así en general, una carrera de largo aguante y hay que mantenerse con mucha disciplina, trabajando, siempre inquieto y escuchar a los demás, estar dispuesto a salir más allá de tu disciplina, estar en contacto con otras personas”, agrega.

¿Dónde se realizará el Festival de la Estación y cuáles son sus actividades?

En su sexta edición el Festival de la Estación se realizará en tres sedes con diversas actividades que celebran la diversidad musical. Por mencionar algunos puntos del programa la inauguración se realizará el viernes 11 de diciembre, a las 18 horas, en el Foro Boca, donde se presentará Rafa Reyes con el “A Mexican Affair Big Band”, acompañado de la Big Band del Maestro Tonatiuh Vázquez. Este evento es con costo.

Para el 20 de diciembre, a las 18 horas, habrá un concierto gratuito en la Facultad de Música de la UV, en Xalapa, con la pianista María Dolores Gaitán Sánchez.

El 28 y 29 de diciembre las actividades serán en Fortín, en el parque Lázaro Cárdenas, con grupos como La Calandria, La Marisoul y Son California, Los de la Casa, Nortex, entre otros.

También se realizarán talleres de pintura, murales, zapateo, versada; conferencias y exhibiciones. Todas las actividades se pueden consultar a detalle en la página www.festivaldelaestacion.com