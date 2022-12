¿Fan del cine mexicano, pero aburrido de las comedias románticas? Hay opciones [Mapa]

Muchos cinéfilos y aficionados al cine en México aseguran que el país no genera producciones de calidad, hace unos días Guillermo del Toro armo una polémica en twitter referente a la entrega de premios “Ariel”, pero recordemos que el arte es objetivo, habrá personas que les guste y a otras no, aunque en el Ex convento Betlehemita le apuestan por el “otro” cine mexicano.

Con apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura, en este centro cultural presentan ciclo llamado “Tiempos Imaginados” que va de la mano con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la idea es que los veracruzanos también vean otro tipo de producciones creadas en el país, además de las que se proyectan en las salas de cine.

La cartelera que ofrecen inicia este viernes 2 de diciembre, continuará el viernes 9 y el viernes 16, las primeras funciones inician a las 18:00 h y la última está programada para las 19:00 h, cabe señalar que son gratuitas; están enfocadas a adolescentes y adultos.

Doble Vía ¡Ya llegó diciembre! ¿Algún plan para divertirte? En Veracruz hay varias opciones

¿Dónde se encuentra el Ex convento Betlehemita?

Este centro cultural, que además de cine también ofrece muchas exposiciones, talleres, música y muchas sorpresas más, tendrá este mes de diciembre varias actividades, sin dejar atrás las visitas guiadas por el lugar; sus puertas están abiertas de las martes a domingo de las 10:00 h a las 18:00 h.

La dirección es calle Canal sin número esquina Zaragoza, en el Centro Histórico de Veracruz, puedes pedir más informes al número de teléfono 22 99 32 43 76, y te podrán asesorar con toda la cartelera para diciembre y otras actividades que puedan ofrecer.

¿Cuál es la cartelera de cine en el Ex convento Betlehemita?

Este viernes 2 de diciembre puedes visitar el recinto cultural para ver la cinta “De día y de noche”; un relato de ciencia ficción en los que se presentan los conflictos que enfrenta la sociedad actual que habita en las grandes ciudades: sobrepoblación, falta de recursos y la marcada división social, cuenta con la producción de Arte 7, escuela de cine fundada por el director Alejandro Molina.

El viernes 9 a las 18:00 h toca el turno al documental “Palabras mágicas (para romper un encantamiento)” producido por Mercedes Moncada quién ha pasado parte de su vida en España, Nicaragua y México, en este trabajo se va al pasado, a las revolución sandinistas en Nicaragua en 1979.

Para el viernes 16, a las 19:00 h se presentan la película “Años después” a cargo de la cineasta Laura Gárdos Velo, en este largometraje conoceremos a Andrés, quién se entera que su abuelo Justino, que creía había muerto, sigue vivo, está en España y no sabe nada de su hija Clara, que llegó a México huyendo del régimen franquista, situación que afectó su núcleo familiar.

Ya tienes la cartelera, ahora te toca decidir si te animas a ver las tres opciones o ¿cuál te interesa más?