"La foto es mi manera de comunicarme con los demás": Héctor Aguilar

Veracruz, Ver.- La fotografía lo atrapó y desde el primer revelado en blanco y negro "quedé encantando", expresa Héctor Antonio Juárez Aguilar, fotógrafo cultural, quien desde hace más de 25 años quien ha colaborado en libros y revistas de la comunidad artística.

En entrevista para Diario de Xalapa relata que sus inicios los desarrolló en el video después de egresar de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana en la generación 1990-1994 pero una vez que conoció la fotografía quedó prendido de la profesión y a la fecha es lo que lo mantiene económicamente.

“Antes de la fotografía me dedique al video, pero después de que tomé un taller con Ramón Piana y revelé mi primera fotografía en blanco y negro, quedé encantado, me atrapó, hice una pausa al video y de ahí para adelante me dedique a la foto”, narra con emoción.

Destaca que la fotografía es su manera de comunicarse para dar a entender a la gente cómo percibe las cosas.

“Para mi la fotografía es mi manera de comunicación de querer mostrar a los demás como visualizó yo a los personajes, cuando los retrató, mi forma de ver lo plasmó a través de la fotografía, es mi manera de comunicarme con los demás, que entiendan un poco lo que hago y que tomen como lectura la foto que yo realizó”, expone.

Su talento lo llevó a trabajar con mucho éxito en algunas administraciones municipales hasta que hace 25 años fue llamado a una entrevista para incorporarse como fotógrafo del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).

“En algún momento me hablaron del IVEC, realmente no sabía bien que era eso pero me quedo con el trabajo y me queda a cargo al laboratorio de revelado”, señala.

Héctor Juárez, llega al IVEC

A partir de ese momento, Héctor, se convierte en el fotógrafo cultural dirigiendo la lente en cada detalle o expresión de escritores, músicos, artistas y gente de la comunidad cultural con la que actualmente se relaciona.

“No tenía mucho contacto con la fotografía cultural, había hecho algunas fotos con gente en la calle, captando algunas imágenes, pero empiezo a viajar que a exposiciones, festivales, presentaciones y me enamoro más, es un trabajo muy noble y nunca pensé que la fotografía sería mi sostén económico”, menciona.

En su trayectoria ha hecho fotografía a personalidades como Elena Poniatowska así como Chabela Vargas y su trabajo se ha publicado en libros y revistas, situación que le ha dado mucho placer.

“Elena Poniatowska muy amablemente accedió a entrar a un patio de vecindad donde le tomé algunas fotos que por cierto le encantaron, con Chabela Vargas me mandaron a hacer unas fotos al Cervantino pude estar muy de cerca con ella fue una señora que admiraba yo, de ahí vinieron otros personajes como José Luis Cuevas, Vicente Rojo para mí ha sido muy placentero que algunas de esas fotos hayan sido publicadas en libros, es una satisfacción aparte del trabajo, esto sin duda se lo debo al IVEC que me ha permitido el acercamiento con ellos”, afirma.

Destaca a lo largo de su trayectoria, algunas de las fotografías han sido portada o parte de libros y revistas dedicadas a la cultura e historia, el último que se imprimió hace poco llamado “El Renacer jarocho” de la Universidad Veracruzana y Mono Blanco escrito por Bernardo García.

“He participado en diversos libros junto con otros compañeros, uno que se llama A través del patio de vecindad, que habla sobre la Huaca y otras obras con José Luis Cuevas, son varias satisfacciones que me ha dejado el trabajo”, sostiene.

También ha tenido colaboraciones con músicos de la salsa, haciendo fotografía y video, poniendo siempre su alma y corazón en cada uno de sus trabajos.