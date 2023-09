Padres y madres que se exceden con celulares, responsables de que hijos no lean: expositor

Veracruz, Ver.-Los padres que pasan muchas horas en el celular y sin tiempo de una lectura son responsables de que sus hijos tampoco se interesen en los libros y prefieran hacer uso de la tecnología lamenta Esteban Jiménez expositor literario.

En el último día de la Feria del Libro Infantil y Juvenil (FLIyJ), los expositores participantes reconocieron que aunque sí hubo ventas, no fue lo que esperaban ya que factores como el regreso a clases y que en el municipio de Veracruz a comparación de Xalapa la gente no es muy dada a la lectura no se alcanzaron las expectativas.

Te puede interesar: Llega septiembre a Xalapa con cine cubano y de animación

¿Los padres deben dar el ejemplo como lectores?

Esteban Jiménez, uno de los participantes consideró que mientras en casa los padres de familia no fomenten la lectura, los hijos no se interesarán por abrir un libro.

Cultura ¿Sabes cuál es la música antigua? Xalapa tendrá evento 9ª Festa Antiqua

“Todos los papás dicen que no tienen tiempo de leer y pasan al menos seis horas con el celular y sus hijos son iguales, no puede pedir peras al olmo (..) Dime que has leído y te diré quien eres, si no has leído nada entonces ahí está la respuesta”, externo.

Consideró que una de las primeras lecturas para empezar con este hábito son “La niña que se bebió la luna” y Momo una de las obras que cumplió 50 años y que relata la vida de una niña que sabe escuchar a las personas.

También opinó que hizo falta más difusión del evento, pues aunque fueron cuatro días no hubo lleno total.

“No falta mucha difusión, ojala el año que entra haya más participación”, insistió.

Uno de los factores que no ayudó en esta feria fue el regreso a clases, según Elizabeth Cortázar Luna de “Maleta literaria” dedicados a la venta de libros de segunda mano.

Vuelve a leer: Bailarines mostrarán recorrido histórico de la danza jarocha



Y es que aseguró que pese a los distractores tecnológicos aún queda público para el libro impreso, pero la situación económica en ocasiones no ayuda.

Cultura Juan Villoro habló en Xalapa del lado emocional de su padre

“Sentimos que está muy contraída la economía, los niños entraron a clase y se vinieron todos los gastos, la primera vez que se realizó en diciembre fue un exitazo y hoy te puedo decir que término medio, sin hay público para los libros, es mínimo pero aún nos queda público”, expresó.

Comentó que es la tercera vez que participan por invitación del IVEC y confían en que en los siguientes años haya más difusión y participación de escuelas.