Tecnología y creación artística pueden ir de la mano; artista te explica

Orizaba, Ver. - El arte no se ve opacado por el modernismo, dijo Mónica Muñoz Cid, artista plástica originaria de Puebla. Comenta que el arte va evolucionando conforme las herramientas y si existen artefactos como la máquina para aplastar uvas y hacer vino, éstas funcionan para crear una estampa; ahora la tecnología nos Indica que ya no es necesario imprimir, entonces "esta tecnología va acompañando la creación artística en todos sus campos".

Dijo que "el arte se da ahora en computadoras o tabletas donde los menores de edad tienen su primer contacto y aunque hace años se dijo que podría morir la pintura y el óleo se vería superado por la fotografía, esto no pasó y se buscó la forma de adaptarse; fue parte aguas para que artistas retomarán su talento y crearán cosas nuevas y mejores, como los retratos a lápices de color que son idénticos a una foto".

"Cuando un pintor inglés se dio cuenta de que había alguien ponía en un cuero (imágenes) con luces y máquinas, pensó que se quedaría sin empleo y nadie le iba a pedir retratos, pues la foto los hace idénticos y en segundos se da". Afortunadamente el arte, la mano, la mente y el cuerpo participan, siendo esto un toque espiritual que da para que más artistas salgan a mostrar su talento y esto no se logra tan fácil, expresó.

Mónica Muñoz Cid, artista plástica | Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

Comenta que el arte podrá evolucionar, pero no perderá territorio o participación entre las personas. La expansión de la gráfica a través de los efectos 3D, el performance, acción o sonidos son alternativas del grabado, que ella como tallerista enseña, "el llevar la estampa a la cerámica o tridimensionalidad es una práctica que no solo se basa en la impresión en papel, sino en ver las posibilidades de grabado, incluso en tortillas y otras superficies como la tela y paredes".

Muñoz Cid dijo que el estampado no solo es una técnica en bordado, sino que ahora el arte va más allá, pues su trabajo, aunque no es nuevo, se busca ir más allá.

Recuerda que los textiles y muros eran estampados usando una matriz, es decir, una base de madera, metal, piedra o acrílico y esta se reproduce en una imagen muchas veces por medio de tinta," el primer soporte de una imagen como estampa fue el cuerpo y los tatuajes son una especie de estampa repetida".

La artista plástica originaria de Puebla llegó a la ciudad de Orizaba a impartir el taller Fortalecimiento de Técnicas Pictóricas a los Creadores de Arte: alternativas gráficas, que tendrá lugar hasta el 01 de octubre en el Museo de Arte del Estado de Veracruz (MAEV).

