¿Conoces a Silvana Estrada? Ganó Grammy Latino a la mejor artista del año [Video]

La cantautora Silvana Estrada tiene solo 25 años pero ha logrado lo que pocos: el reconocimiento de los músicos de Xalapa, ciudad Creativa de la Música por la Unesco, y un Premio Grammy como “Mejor Nuevo Artista” de Latinoamérica.

Aunque coatepecana por decisión, porque allí creció rodeada de exuberante naturaleza y el amor de sus padres, Silvana en realidad nació en Xalapa un 15 de abril. Hija de músicos instrumentistas y lauderos, desde pequeña supo que ese era su medio, entre armonía, melodía y ritmo.

En entrevistas previas, concedidas cuando apenas era estudiante del ciclo preparatorio del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, se decía privilegiada por haber crecido en la fiesta.

Silvana poeta hace evocación de su vida en cinco etapas: envuelta en el sonido del cuatro venezolano o de la guitarra; de la música clásica y barroca a la que sus padres son afectos y ejecutantes profesionales…

Cultura ¡Grammy para la veracruzana Silvana Estrada! Es Mejor Nuevo Artista de Latinoamérica

Silvana en clases de violín, de piano, de canto en el coro del ISMEV y de canto clásico con Lizbeth Herrera; Silvana a los 14 años como cantante de jazz y con el enfoque en una carrera profesional en el arte; Silvana escritora, compositora.

Sincera, con la claridad de que la honestidad es fundamental en la vida de cualquier persona, no negaba su problema con las instituciones; aun así, realizó sus estudios en la UV para luego emprender el vuelo a Nueva York, donde tuvo oportunidad de hacer proyectos con artistas de la talla de Charlie Hunter y Eliades Ochoa.

Antes y aún hoy, a Silvana le cuesta trabajo definir qué tipo de música hace. Lo que sí sabe es que es feliz su profesión. Escucharla es emprender un viaje por el folk y la música latinoamericana y mexicana, sin dejar de lado el pop y el jazz, la música llanera, el son jarocho y el soul.

¿Qué es lo que inspira a Silvana Estrada?

En cuanto a las letras de sus canciones, le canta a la vida, al amor, al desamor, a la esperanza, a los problemas sociales, a todo aquello que le inquieta, o que le duele, como “Marchita”, uno de sus temas más escuchados.

Si yo hubiera sabido/Que para ti yo era tan poco/Hubiera sido más prudente al entregarte el corazón/Y si yo hubiera sabido que para ti todo era un juego/Aquel verano entre tus besos no hubiera escrito esta canción…

Silvana convoca a no perder la capacidad de asombro por las pequeñas cosas, a no perder la esperanza, sin que por ello deje a un lado problemas como el feminicidio en México, presente en su canción “Si me matan”.

“Vengo de una casa llena de instrumentos que se levantó entre ríos y matas de café. Por eso a veces cuando canto suena el agua y la tierra de mi infancia. Vengo de los poemas que leí y los discos que escuché, de entender que las canciones son poesía que se canta y que para poder cantar hay que saber esperar a tener algo que decir con la urgencia de las verdades”, dice Silvana en su presentación pública.

La música de la veracruzana está disponible en todas las plataformas como @silvanaestradab.