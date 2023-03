¡Cumbre Tajín es cultural! Venta de alcohol no será prioritaria

Durante la Cumbre Tajín 2023, que se llevará a cabo del 21 al 26 de marzo, se limitará la venta de bebidas alcohólicas pues no es un tema prioritario para esta celebración cultural, afirmó el secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera.

En conferencia de prensa recordó que en festivales anteriores, las empresas cerveceras pagaban para ser patrocinadores de la fiesta cultural, pero este año no será así.

"Regularmente en estos festivales para poderlos subsidiar o costear llegaban las compañías cerveceras o de bebidas alcohólicas y decían 'yo te doy tanto dinero para el patrocinio', pero al darte una cantidad de dinero fuerte ellos ponían condiciones porque necesitaban vender y dispersar un montón de bebidas lo que resultaba caótico", dijo.

Aclaró que en esta edición habrá un esquema distinto y aunque sí habrá bebidas preparadas, por las altas temperaturas, no se hará de manera excesiva.

Expuso que incluso en ediciones anteriores, las empresas colocaban hasta 20 stands de cervezas, pero este año los permisos serán limitados a solo tres puntos de venta donde se priorizará la cerveza sin alcohol, y el costo no será tan accesible.

"No será prioritario el consumo. El costo no será barato para no incentivarlo, tampoco habrá ningún tipo de beneficio por comprar cerveza pues eso también quedará restringido", dijo.

Explicó que lo que sí habrá es venta de cerveza pero sin alcohol, "talvez nos veamos un poco aburridos, pero tendremos más cosas que generarán diversión".

¿Qué tipo de actividades habrá en Cumbre Tajín 2023?

Y es que remarcó que la esencia de Cumbre Tajín es cultural por lo que se les motivará a que si quieren disfrutar de alguna actividad recreativa como la tirolesa o globos aerostáticos, primero aprendan un poco de la cultura y después disfruten de otras actividades de manera gratuita.

Aunque sí habrá bebidas preparadas, por las altas temperaturas, no se hará de manera excesiva | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"En cada visita a las casas escuela, a los talleres culturales, con las compras para los artesanos, tu vas a obtener a intercambio todas las actividades de esparcimiento porque solo son para complementarnos".