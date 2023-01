Obra de Daniel Miranda va desde el muralismo al cine y la docencia

Orizaba, Ver.- La vibra artística que evoluciona cada segundo por la mente maestra de Daniel Miranda Roque se expande desde el arte plástico, el muralismo, la producción cinematográfica y muchas otras disciplinas que dejan claro que la creación y el arte encuentran un plus en las manos de este joven talento.

En sus inicios Daniel Miranda como todo joven tuvo la inquietud de plasmar su arte en todos lados, le gustaba salir y pintar como artista urbano siendo el grafiti sus primeros acercamientos, pero era tanto la aceptación y la motivación que tenían sus creaciones que fue expandiendo sus horizontes.

Te puede interesar: De una "firma" con aerosol a grandes murales; la esencia del grafiti en Xalapa

Fue así que cambió de lienzo y fue la piel una de sus apuestas en donde comenzó a tener fama y reconocimiento al crear grandes obras en el body paint, sin embargo su curiosidad no tuvo límites y hoy en día tiene conocimientos, diplomados y ha estudiado distintas actividades como son ingeniería industrial, mecánica, electricidad, biotecnología, enfermería, administración de empresas y arquitectura.

Cultura Libertad Alcántara: fusión, lucha y búsqueda ante la pintura tradicional





"Desde pequeño siempre me ha gustado ser muy curioso y llevar a cabo ciertas disciplinas, si me ponía a armar un carro lo desarmaba y armaba por completo; con el tiempo me di cuenta que si aprendía muchas más disciplinas me facilitaba el hacer diferentes cosas", expresó el también artista plástico.

En torno al tema artístico Daniel Miranda ha realizado trabajo en muralismo, bombing, body paint, video mapping, cinematografía, documentales, producción, teatro, música, docencia y más.

Fue cuando comenzó a impartir clases en una preparatoria que se dio cuenta que el poder compartir sus conocimientos era una manera de ayudar a las nuevas generaciones.

"Me vi a mi mismo como un niño curioso que me la pasaba recreando varias actividades y fue así que empezamos a formar la escuela para niños en donde damos clases de creatividad, yoga, pintura, danza, música fotografía, permacultura y educación física que son las 7 materias principales para la estipulación de un niño para su aprendizaje", explicó.

Actualmente Daniel Miranda Roque se encuentra trabajando en alianza con la Fundación Dr. Hernández Zurita en un proyecto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas que plantea realizar murales alusivos a cada objetivo de la agenda 2030 en la zona de las Altas Montañas.

Aspecto de una obra de Daniel Miranda| Foto: Cortesía Juan Carlos Lara

"La agenda 2030 marca 17 objetivos para concientizar a las personas para tener una vida mejor y salvar al planeta, por lo que son 17 puntos a seguir en los que van a ir resumidos en un mural y cada mural tendrá un código QR que te va a enviar a un documental que te dirá la intención de ese objetivo así como la justificación del mural", señaló el pintor.

Cabe destacar que ya se realizó el primer mural y se encuentra en la Clínica de Puerta Grande de Mariano Escobedo, los siguientes serán en el centro histórico de Orizaba y en municipios aledaños en donde se podrá apreciar cada uno de estos objetivos marcados por la ONU.

Vuelve a leer: Despide enero con mucha cultura y diversión en la Galería de Arte Contemporáneo [Video]

Así como este proyecto Daniel Miranda ha llevado en alto el nombre de Veracruz, como en el Hospital de Especialidades de Neurología de Guadalajara en donde dejó su huella en dos murales donde trabajó de la mano con doctores japoneses quienes les compartían sus ideas para poder realizar el mural.

Así es como su trayectoria profesional sigue evolucionando y expandiéndose no sólo en el arte plástico si no en distintas disciplinas que dan muestra del gran talento que tiene el joven orizabeño.

(Publicada originalmente en El Sol de Córdoba)