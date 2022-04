Xalapa, cuna y semillero de jazzistas pero... ¿hay espacios para tocar?

En México, Xalapa es identificada como una ciudad con tradición y movimiento en el jazz, género que actualmente vive una fase de gran creatividad, opina el pianista, compositor y arreglista Édgar Dorantes. El músico, a quien se atribuye en 2008 la fundación del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, celebra que a pesar de la crisis sanitaria se pueda afirmar que el jazz en la ciudad se mantiene fuerte y revitalizado.

“Es un momento excelente. Tenemos músicos profesionales, profesores, investigadores y también a jovencitos de 17 años que ya tocan bien. Hay más ideas diferentes, más ritmos, más creatividad, más de todo”, expresa en entrevista.

Las declaraciones de quien ha dirigido orquestas y “big bands” en México y Estados Unidos van más allá de la celebración, pues evidencia que el aspecto económico es la contraparte, por eso califica como “afortunado” el fenómeno, en las circunstancias que se da.

“Xalapa no es totalmente comercial, no es como la Ciudad de México, Nueva York o París, donde sí se requieren músicos, sí hay invitaciones a conciertos bien remunerados, lugares donde tocar y un público numeroso”.



“En Xalapa, las nuevas generaciones tienen que buscar dónde tocar. La mayoría no tiene acceso a espacios como Cauz, Brújula o Jaco Jazzy Café; lamentablemente es un problema mundial”, dijo .



En Xalapa, expone, son pocos espacios, no son muy grandes y el público no es mayoritario, sin embargo, cree que lo que sostiene al movimiento es la formación profesional, la colaboración, el entusiasmo de los músicos y el público cautivo, “no grande pero sí muy fiel”.



Al referirse a la educación, habla de un momento histórico. Pasado el caos inicial de la crisis sanitaria, afirma que se han adaptado y han encontrado nuevas formas para explorar, experimentar y expandirse: “cualquier situación social siempre abre retos pero también oportunidades”, afirma.



El músico nativo de Córdoba pero afincado en la región de Xalapa aplaude la actitud de los profesores y estudiantes de la Facultad de Música y de JazzUV porque, dice, se han preocupado más por leer, investigar y hallar en Internet las herramientas para su crecimiento.



Destaca la posibilidad de poder tomar clases con exponentes de todo el mundo y escuchar de conciertos de manera virtual: “Lo que más se necesita es buena actitud, no tanto el aparato sino la actitud de querer saber, de buscar, de resolver”.

En una brevísima historia del jazz en Xalapa surgen nombres imprescindibles: THNB, Orbis Tertius, Jazz entre Tres, Ronda Jazz, Guillermo Cuevas, Adolfo Álvarez, Lucio Sánchez, Humberto León, Ponchito Martínez, Javier Cabrera, Javier Flores Mávil, Jazzfest, Centro de Estudios de JazzUV, Festival Internacional JazzUV.



“Ahora en Xalapa podemos hablar de cantidad y calidad. Quiero un baterista y hay opciones; quiero cantante y también hay, y eso es interesante porque antes de 2012 no había cantantes y ahora hay unos extraordinarios. Es una maravilla contar con ellos”.



En cuanto a la inclusión de Xalapa como “Ciudad Creativa de la Música” en la red creada por la Unesco, manifiesta tener fe en que a corto plazo haya beneficios reales para toda la población y para los artistas en particular al catapultar a la ciudad como un atractivo turístico cultural.



Édgar Dorantes se mantiene activo y convoca a seguirlo en sus redes sociales. Anuncia que en mayo, sus seis discos ya estarán disponibles en plataformas digitales.