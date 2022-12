Érick David, incansable impulsor del arte en las nuevas generaciones

Córdoba, Ver.- Con más de 20 años como maestro de arte y 88 exposiciones pictóricas, Érick David Basilio Silvestre ha dedicado la mitad de su vida a impulsar el arte, primero como maestro de pintura en la Casa de la Cultura y ahora desde su negocio denominado “Atelier”.

Aunque cuenta con otras carreras universitarias, el amor por las artes siempre lo ha movido. Es un convencido de que a través del arte se puede construir un mundo mejor, pero sobre todo enseña a quienes realizan alguna actividad artística a desarrollarse de una mejor manera.

Te puede interesar: Emblema de la capital: rinden tributo a la OSX con libro



“Ya llevo 23 años como maestro de arte; desde 1999, empecé en enero de ese año, había una vacante y ahí aproveché, apenas empezaba, no sabía que iba a ser mi mero mole, pero entré, me gustó y ahí me quedé”, comenta.

Cultura Redes sociales, trampolín para difundir a artistas: Adrián Sánchez



Y aunque es egresado de una carrera de Programador Analista que conjugó con la carrera de Informática y de ahí una maestría en Administración y Gestión de Tecnologías Empresariales, finalmente la Licenciatura en Artes por parte de la Universidad Veracruzana fue el lugar donde encontró su mística de trabajo.



Eso de promover el arte en Córdoba no ha sido fácil, asegura, sin embargo, eso no ha impedido que a lo largo de estos 23 años haya montado al rededor de 88 exposiciones: 8 de manera individual y 80 de manera colectiva.



Entre las galerías donde ha expuesto destacan algunas locales, estatales en internacionales, donde ha destacado por el manejo de varias técnicas de pintura, aunque el óleo ha sido su mayor forma de expresarse y transmitir sus emociones.



La mayor parte de su carrera artística la pasó como maestro de arte en la Casa de la Cultura de Córdoba, enseñando a varias generaciones el amor por la pintura y las artes. Fue desde ahí donde germinó la semilla para contar con su propio taller donde imparte sus clases y comparte parte de sus experiencias profesionales.



Incluso señala que a lo largo de estos 23 años ha formado a jóvenes que han estudiado Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana, algunos otros se han decidido por incursionar en el diseño gráfico y otros más en animaciones, lo que lo llena de orgullo.

Lee más: Black Panther, Roma y Coco; ¿cómo llegó Mono Blanco al cine?



Insiste que, al igual que en otras disciplinas, en Córdoba hay talento artístico, sin embargo, hace falta más apoyo y más espacios para que haya un desarrollo pleno, presentar sus obras y demostrar que realmente pueden destacar con sus creaciones.



Por lo que precisa que es urgente que las autoridad volteen a ver las artes y la cultura como un área de oportunidad para desarrollar nuevos talentos y sobre todo buenos ciudadanos.

(Publicada originalmente en El Sol de Córdoba)