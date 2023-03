Más que carne: Exposición dedicada a las mujeres y su lucha por un cambio social; la historia

Con la intención de destacar la lucha que se ha realizado a través de los años por conseguir que las mujeres sean tomadas en serio, que se respeten sus derechos, a crear una identidad y enfrentar las adversidad que muchas veces se imponen en la sociedad por el simple hecho de nacer con el sexo biológicamente femenino, se creó la exposición “Más que carne”.

Galería Nómada, Colectivo La Hulera y Punto Gozadera unieron esfuerzos para destacar el esfuerzo que han hecho las mujeres a lo largo de los años, esto como parte del Día Internacional de la Mujer que se ha convertido en el mes de la mujer y por qué no pensar que sea todo el año, ya que hacen falta muchos esfuerzos en conjunto para que se logre un cambio real.

¿De qué se trata la exposición colectiva Más que carne?

Los organizadores de la exposición colectiva “Más que carne” presentan el trabajo de muchas mujeres que, a pesar de no ser artistas, ocuparon la oportunidad para mostrar sus creaciones como una forma de dar a conocer su sentir respecto a su cuerpo y el control que deben tener sobre él, dejar claro que no es simplemente un “órgano inerte y pasivo”.

La idea es que se entienda que las mujeres son dueñas de su cuerpo, por ejemplo, se lucha por dejar atrás los estereotipos de belleza, matrimonio a edades tempranas, que el sexo masculino sea el que tenga el control sobre ellas, entre otros temas que se tocan en las creaciones que se presentan en la exposición.

Caber resaltar que las obras que podrás apreciar en la exposición son de mujeres que decidieron plasmar su sentir y tuvieron el valor de darlo a conocer, muchas de ellas sin tener conocimientos en el arte, sólo por el simple hecho de participar en ésta idea que busca darles voz.

¿En dónde se encuentra la exposición colectiva “Más que carne”?

La exposición colectiva “Más que carne” la puedes visitar en las instalaciones de la Galería Nómada que se ubica en la calle de José María Pino Suárez #23 en el Centro Histórico de Xalapa, comenzó el pasado viernes 17 de marzo y terminará el próximo viernes 14 de abril, como parte de la exposición podrás comprar algunas de las piezas que se exhiben, para apoyar a los artistas.

Éste esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo de las mujeres que se dieron a la tarea de crear una pieza y en ellas exponer su sentir respecto a su cuerpo o cuerpa, ya que abrirse al público y a las críticas en un tema tan importante como el derecho a decidir sobre su cuerpo no es nada sencillo, se cuenta con la participación de 28 mujeres no sólo de Xalapa, también participan de Sonora, Ciudad de México y Argentina.

¿Quienes son las participantes de la exposición colectiva "Más que carne"?

A continuación te presentamos los nombres de las participantes en la exposición “Más que carne” las cuales tendrán sus obras expuestas hasta el viernes 14 en la Galería Nomada de Xalapa, recuerda que algunas de las piezas están a la venta, sólo debes preguntar a los organizadores cuales son, aquí te dejamos la lista de las participantes:









Brenda Arguello Rodríguez, Susana Hernández Rodríguez, Joselin Santos, Azalea Esmeralda Salazar Zárate, Ingrid Jardines, Magnolia Ángeles Villalpay, Guadalupe Rico Vásquez, Inés Magnolia Paz Gómez, Jayna Yuineth Reyes Aguirre, Andrea Jemina Domínguez, Helena Neme, Camila Alejandra Valera Garrido, Indira Biadxi Santiago Gutiérrez, Elvira Díaz Gómez.

Karla Estrada Hernández, Rocío López González, Luz del Carmen Carrillo, Alexa Porras Ruiz, Marilyn Rangel Delfín, Daniela León Sánchez, Elizabeth Flores, Bawixtabay Torres, Secarlett Rivera, Yetlanezi Azua Chabela, Minerva Ante Lezama, Karla Domínguez Leyva, Gabriela Hernández Olivares, Yaudiel Jiménez y Sara Green.