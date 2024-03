¡A bailar! La Roja y el flamenco llegan al Teatro J.J. Herrera, fecha y horario

¿Flamenco en Xalapa? Lorena Ortega lo acerca y nos muestra la riqueza de esta danza folclórica, propia de España, desde su espacio, desde su salón y desde su alma con La Roja, escuela de flamenco. Lorena es una bailadora profesional que abre su corazón a la música para mostrársela a sus alumnas y alumnos y hacer que este arte bailable se siga expandiendo en nuestro estado.

Lore, como la llaman sus amigos, charló con Diario de Xalapa para invitar al público a su próxima presentación en el Teatro J.J. Herrera, mismo que abrirá sus puertas para dejar entrar a un grupo de bailadores que han estado tomando clases con Ortega como su maestra, amiga y compañera de baile en esta ciudad.

¿Quién es Lorena Ortega?

La Roja nació en febrero del 2015, y es una de las tres escuelas de esta danza, originaria de España, en la capital veracruzana, un proyecto de Lorena Ortega quien la dirige y comparte su talento, su baile y pasión por el flamenco con sus alumnas y alumnos que entran a esta escuela deseosos de aprender y sentir con su cuerpo.

Lorena Ortega inició en el flamenco cuando cursaba sus estudios de primaria, donde impartían un taller de danza folclórica. En ese taller descubrió su gusto por el zapateo y la música tradicional, y en adelante solo vino más baile y arte. Tras esto, con apoyo de su mamá, se integró al ballet folclórico que era dirigido por el maestro Alfredo del Valle.

La Roja nació en febrero del 2015, y es una de las tres escuelas de esta danza, originaria de España, en la capital veracruzana, un proyecto de Lorena Ortega | Foto: Cortesía / Lorena Ortega

Un tiempo después volvió a coincidir con su maestra de primaria, Mónica Carrera, quien la ayudó para aprender a bailar sevillanas, rumbita y farruca, estilos de flamenco. Para el 2007 llega el maestro y coreógrafo Gabriel Blanco de la Ciudad de México. Blanco aprovechó la ciudad para montar su propio estudio y poder enseñar flamenco.

Lore recuerda que fue gracias a una compañera que supo de la llegada de este coreógrafo, y decidió a asistir a sus clases para continuar aprendiendo del baile que lleva en la sangre.

En estas clases compartió pista con Cecilia Gómez, a quien describe como una gran bailaora y maestra también de flamenco. Gómez dirige su propio espacio dedicado al flamenco y tiene por nombre NoNiNá, en la ciudad xalapeña. Lorena comparte que Cecilia es su amiga y cómplice en todo el proceso que han ido descubriendo bailando esta danza tradicional.

Lorena comparte su talento, su baile y pasión por el flamenco con sus alumnas y alumnos que entran a esta escuela deseosos de aprender y sentir con su cuerpo | Foto: Cortesía / Lorena Ortega

Sus inicios como maestra

Ortega comenzó a hacer trabajo de difusión del flamenco en 2009, notando que el público no estaba muy familiarizado con este baile. Aunque reconoce que no fue sencillo comenzar con este arte en la ciudad, no demerita que su labor ha dado frutos, por ello decidió quedarse en Xalapa para contribuir en la riqueza cultural con sus conocimientos.

Además de estar frente a grupo, Lorena ha participado en distintos espectáculos de bailes en el país. Entre ellos se ha presentado en el Lunario de la Ciudad de México junto a Cecilia Gómez y Carla Galván; en 2016 formó parte de Jarocho, compañía artística del estado.

Esta bailaora xalapeña obtuvo el reconocimiento del Fonca, que le brindó una beca de formación acercándose al teatro con grandes maestras de la danza.

Lorena Ortega inició en el flamenco cuando cursaba sus estudios de primaria, donde impartían un taller de danza folclórica | Foto: Cortesía / Lorena Ortega

Además de su escuela flamenca, Lore es integrante de Zabra, una agrupación apasionada de la danza flamenca y su música. En este equipo comparte escenario junto a la bailaora Cecilia Gómez, el pianista Francisco “Paquito” Cruz, el percusionista Anibal García Saint-Charles, el guitarrista, jaranero y cantante Israel Ayohua.

Además de su escuela flamenca, Lore es integrante de Zabra, una agrupación apasionada de la danza flamenca y su música | Foto: Cortesía | Badir Jácome

¿Cuándo será la presentación de La Roja en el Teatro JJ Herrera?

Este viernes, 15 de marzo, a partir de las 7 pm podrás deleitarte y sentir vibrar tu cuerpo en el Teatro J.J. Herrera con la puesta en escena que creó la bailaora Lorena Ortega. En este espectáculo que tiene por nombre “Volver”, Lorena hace equipo junto al cantante y guitarrista Israel Ayohua, teniendo en la percusión al talentoso Anibal García Saint-Charles, además el potente cante de Gloria, que le darán música a una noche llena de sentimientos y pasión.

Este viernes podrás deleitarte y sentir vibrar tu cuerpo en el Teatro JJ Herrera con la puesta en escena que creó la bailadora Lorena Ortega | Foto: Cortesía / Lorena Ortega

Este espectáculo garantiza emotividad y recuerdos de quienes bailarán en el escenario. El elenco que engalanará la noche son las bailaoras y bailaores:

Ricardo García

Coral Flores Ibarra

María del Mar Flores

Martha de la Paz

Mónica Carrera

Mariana Ortega

Leticia Landa

Sofía Bolaños Sánchez

Florentina Espinosa

Ana Graciela Barquín Ledesma

María del Carmen Rizo

José Manuel López

Aída Salmerón

Paloma Vásquez

Jacqueline Serafín

Liliana Martínez

Adriana Orozco

Valeria Montano

Jacqueline Fernández

Lorena Ortega

Emma Carreño





"Volver" es un espectáculo que garantiza emotividad y recuerdos de quienes bailarán en el escenario | Foto: Cortesía / Lorena Ortega

Lorena Ortega, maestra y bailaora profesional, está a cargo de la dirección general y la coreografía de esta noche flamenca, haciendo notar que tras 15 años de trayectoria en este estilo la posicionan como una formadora que deja el corazón en cada zapateado y en cada palma que la distinguen como una artista que cautiva.

Lorena finaliza diciendo que “Volver” es un espectáculo familiar, para cualquier edad y género, además de ser lugar para que sus estudiantes tengan una muestra más de su aprendizaje y se desenvuelvan con mayor confianza y sabiéndose bailaores profesionales.

“Volver” significa el reencuentro de las alumnas que tomaron aquel taller en la primaria impartido por la maestra Mónica Carrera, presentando cuadros con una coreografía que hará al público experimentar lo que sus protagonistas: nostalgia y sensaciones llenas de belleza que conmueve a los corazones.

Para quienes deseen adquirir boletos para el espectáculo “Volver” que se presentará el viernes 15 de marzo, a las 19 horas en el Teatro J.J. Herrera, pueden hacerlo a través de La Roja enviando un mensaje al número 228 979 13 09 o bien, en las redes sociales de La Roja en Facebook e Instagram.