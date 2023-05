¡Cine para todos! Habrá proyección gratuita de cortos animados en Xalapa

Por segunda vez en el país y primera en Xalapa se podrá disfrutar una selección de los mejores cortos animados que compitieron en el Festival de Animación Ars Electrónica 2022, con sede en Austria, informa Felipe Sahidt Ortega, fundador de la Red Xalapeña de Cine Clubes.

En Boca del Río, también hay buenas noticias para los cinéfilos y público general, pues del 11 al 13 de mayo, en el Foro Boca, se desarrollará la Primera Muestra de la Cineteca Veracruz.

¿Cuándo y dónde se realizarán las proyecciones de cortos animados en Xalapa?

En el caso de Xalapa, las proyecciones serán sin costo, todos los jueves de mayo a las 19 horas en el Centro Recreativo Xalapeño, y son una oportunidad imperdible para los amantes de la animación, dice el gestor cultural.

En entrevista explica que el Festival es considerado una de las plataformas más importantes en exhibición de producciones cinematográficas animadas del mundo.

“El Ars Electronica Animation Festival es una muestra altamente diversificada que invita a los espectadores a realizar un emocionante viaje a través de las producciones artísticas actuales en el campo expandido de la animación digital”, expresa.

En Xalapa, adelanta que se proyectarán cuatro programas de cortos, cada uno con una temática distinta: Electronic Theatre presenta los mejores cortos del año y Welcome to Planet B, cortos de cine experimental relacionados con el cambio climático.

Además, se podrá ver "Austrian Panorama", que destaca obras actuales de artistas locales, y "Young Animations", con películas de la categoría "u19-create your world" del Prix Ars Electronica para jóvenes menores de 19 años en Austria.

Las funciones serán los días 9, 16, 23 y 30, en Xalapeños Ilustres 31, colonia Centro.

¿Cuándo serán las funciones en el Foro Boca?

En cuanto al Foro Boca, la asociación civil Cineteca Veracruz, con sede en Xalapa, da a conocer que durante los tres días de la muestra exhibirán un programa de largometraje internacional y uno de cortos dirigidos por realizadores veracruzanos.

Las funciones serán a las 18 horas en la sala E del Foro Boca, ubicado en el Boulevard Vicente Fox Quesada de Boca del Río. Además de las proyecciones, informa que habrá tres conferencias magistrales sobre el cine estatal.

Las conferencias serán a las 12 horas en las instalaciones del Foro cultural “Cinecito”, ubicado en la calle Esteban Morales 680 del centro de la ciudad de Veracruz.

Esta muestra permitirá ver por primera vez en México la película “Letters from the end of the world”, con la que se inauguró el Festival Internacional de Cine de Sarajevo en el año 2021, así como “Cenote”, de la directora de cine Kaori Oda.

Las actividades de la Primera Muestra de la Cineteca Veracruz serán gratis para la población en general. La programación está disponible en Facebook cinetecaver.