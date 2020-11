Historias en la frontera, presentes en el FICG

GUADALAJARA. ¿Quién escribe el guion en una película filmada en el desierto? Parecería que es el director quien puede tomar esta decisión, pero las condiciones climáticas y las diferentes comunidades que habitan estos espacios en realidad son quienes dirigen el rumbo que llevará una historia.

“Literalmente el desierto te dice que tienes una ventana de tiempo en las que realmente puedes filmar, porque la mayor parte del día el Sol está afuera y es naturalmente imposible hacerlo”, dice Juan Manuel Sepúlveda, director del documental La sombra del desierto (o el Paraíso perdido) que fue realizada en la frontera entre México y Estados Unidos.

“Luego con la gente de esa área que conoces permites la experiencia de que escriban contigo. En ciertos casos te encuentras con el discurso político, pero en mi caso era la discusión política de la resistencia del mundo contra la frontera”, cuenta el realizador.

Durante una plática organizada por la 35 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara sobre la experiencia de filmar en la frontera entre México y Estados Unidos, el director de la cinta El mar la mar, J.P. Sniadecki, señaló que es importante que los cineastas se acerquen a las comunidades de las regiones a las que van a filmar, para conocer su perspectiva sobre el desierto y la frontera y nutrir más a fondo sus historias.

“Mi trabajo ahí es más como reportero que como director. La idea es pasar mucho tiempo en el lugar, viajando, mirando lo que pasa y estar abierto a la conversación. Esto permite que se vuelva más auténtico. Lo que conocemos contribuey a las voces que dan forma y que de alguna manera escriben el guion porque las historias de la gente aportan en formas poderosas”, señaló.

Peter Catalanotte, quien ha realizado scoutings en la zona de Tucson, Arizona para cintas como 600 millas de Gabriel Risptein, comenta que muchos directores cambian su visión sobre lo que representa el desierto y la frontera una vez que llegan a acercarse de primera mano con las comunidades, pues dejan de lado la perspectiva que tienen marcada por las noticias o la perspectiva política.

“La frontera puede representarse en lo abstracto o en lo simbólico como una intrusión política. Puede ser visto como una limitación para el personaje que intenta cruzarla, pero luego el personaje lo logra y entonces la frontera se vuelve un símbolo de libertad, de transformación”, apuntó.

“Nuestro trabajo en ese sentido es introducir a los directores con muchos contactos, que hable la gente de esa región, quienes ha cruzado el desierto, la gente que los ayuda, ponerlos en contexto con todos ellos”, comentó durante la plática que fue moderada por la Celeste Bustamante, profesora de la Escuela de Periodismo en la Universidad de Arizona.

FICG SORTEA PANDEMIA EN INAUGURACIÓN



El viernes por la noche, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara inauguró su edición número 35 en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para evitar contagios de Covid-19.

El Auditorio Telmex donde ocurrió la ceremonia sólo albergó 500 personas, de las 10 mil que pueden ingresar. El filtro sanitario consistió en la toma de temperatura a todos los asistentes y la revisión de uso de cubrebocas, aquellos que tuvieran válvula eran sustituidos por uno de doble tela que el festival repartió a quienes lo necesitaran.

La ceremonia que contó con la participación en video del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; la directora de Imcine, María Novaro y autoridades del FICG, sirvió como punto de encuentro para recordar a Jaime Humberto Hermosillo en un homenaje póstumo; así como al actor Héctor Suárez, quien en marzo recibiría el Mayahuel de Plata por su trayectoria, premio que fue recibido por su hijo Rodrigo Suárez y la viuda del actor, Zara Calderón.

Durante la inauguración, el cineasta peruano Francisco Lombardo recibió presencialmente el Mayahuel Iberoamericano en reconocimiento a su trabajo.

En tanto la directora Sally Potter presentó su película The roads not taken, cinta protagonizada por Javier Bardem, Salma Hayer y Elle Fanning que fue la función inaugural. “Creo que están fijando el tono y abriendo el camino para todos los festivales del mundo con la manera en la que han hecho esto”, comentó vía remota la realizadora.