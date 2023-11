La escritura es un acto egoísta, asegura Alice Kellen al presentar su novela en la FIL 2023

GUADALAJARA. Alice Kellen, el fenómeno de ventas de literatura romántica juvenil e infantil, se encuentra en México para presentar su más reciente novela Donde todo brilla (Planeta, 2023), En ella, la autora española, narra la historia de los jóvenes Nicki Aldrich y River Jackson, quienes crecieron en un pueblo pesquero en Estados Unidos, y, a pesar de haber sido inseparables, siguieron caminos distintos.

Es una historia que, según su autora, que evoca la importancia de la infancia y lo que significa crecer enfrentando una serie de conflictos y experiencias, a pesar de que los planes de vida no se vean del todo cumplidos. Reflexiones que la inquietaron, confiesa, tras vivir su experiencia como madre y su carrera como escritora.

“Todo está en la infancia, lo leí alguna vez y estoy de acuerdo: En ella se cuaja todo y todo lo demás se trata de memorias. Las personas tenemos muchas capas que se van sobreponiendo unas sobre otras, pero creo que hay veces en las que para poder seguir hacia adelante es necesario parar y hacer un poco de introspección”, comenta Alice Kellen, en entrevista con El Sol de México, previo a su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

ESCRIBIR ES UNA FORMA DE VIVIR

Lectora empedernida de autores como Carmen Laforet, John Steinbeck, Charles Dickens, Carlos Luis Zafón y las autoras de novelas románticas Lisa Kleypas y Susan Elizabeth Phillips, entre otros, Alice Kellen habla sobre lo que representa para ella el acto de escribir:

“Yo he escrito desde siempre y por diferentes motivos. En cada circunstancia me ha dado algo distinto: a veces me evade del mundo, me divierte y vuelvo a ser como una niña que juega con sus personajes, como tener arcilla; en otras es algo catártico, que provoca reflexiones, y preguntas a mí misma; y otras incluso puede llegar a ser un reto propio, para ser sincera. Es decir, para mí escribir es una forma de vivir”, explica.

Con más de dos millones de lectores y, luego de haber logrado ser la escritora más vendida en España en 2022, Alice Kellen explica cómo maneja la presión de quedar bien con tantos lectores y la la industria editorial.

“Lucho mucho contra la idea de pensar en el lector, porque creo que el acto de escribir es un acto egoísta. Ya se ha escrito sobre todo y no hay, en realidad, novelas novedosas. Lo único que diferencia una de otra es quien la escribe, de su propia percepción y esencia, así que no puedes moldearte y dejar de ser tú para ver qué es lo que quieren los demás”, cuenta la escritora de 33 años.

ENCONTRAR ESPEJOS Y RESPUESTAS

Como autora de novelas juveniles, que en su mayoría son leídas por jóvenes mujeres, la autora opina y se siente orgullosa de poder formar parte de sus experiencias de vida, “en una etapa en la que buscas validar sentimientos en otros espejos o encontrar respuestas”.

“Creo que es importante que sea a través de la literatura que ellas tengan personajes en los que puedan verse y que se hable de los conflictos que suceden en esas edades e incluso más adelante; y que la literatura de pie a la reflexión propia y puedan preguntarse cosas” finaliza la autora, quien menciona, sin poder adelantar mucho, que ya se encuentra en la preparación de una nueva novela, ahora para un público adulto.