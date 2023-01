Fiebre del manga japonés llegó a Xalapa; ¿por qué hay tantos seguidores?

Durante el confinamiento por Covid-19 varios países hablaron de un “boom” del manga y hoy, en la ciudad de Xalapa, se puede decir lo mismo, expresa en entrevista Víctor Omar Merlo Ramírez, representante de la librería Ghotam Cómics.

En entrevista menciona que el aumento de interés por el ánime en películas y series de plataformas “streaming” ha llevado al conocimiento del manga y a posicionarse en el gusto de nuevos lectores.

El fiel seguidor de propuestas japonesas opina que el éxito de las historias ilustradas e impresas (manga) tiene que ver con su gran diversidad temática, siendo las más comunes las de romance, acción, ciencia ficción y fantasía.

Aunque en el establecimiento ubicado en la céntrica calle de Mata hay una gran variedad de opciones, explica que el manga es lo más buscado por adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años.

¿Cuáles son los mangas más famosos y que más compran?

No solo a nivel local sino nacional, lo más popular es Jujutsu Kaisen, del autor Gege Akutami; Tokyo Revengers, de Ken Wakui, y Spy x Family, de Tatsuya Endo. También, One Piece, de Eiichiro Oda; My Hero Academia, de Kohei Horikoshi; Kimetsu no Yaiba, de Koyoharu Gotoge, y Mistery To Inu Nakare, de Yumi Tamura, por mencionar algunos.

Víctor Omar Merlo comparte que Ghotam Cómics es un proyecto nuevo, en marzo próximo cumplirán apenas tres años y el surgimiento se dio justo en la pandemia.

Con todo en contra, expresa que han logrado posicionarse tanto con ventas en tienda física como con envíos incluso al resto de la República. Y es que además del manga, dice que el cómic sigue siendo un éxito, lo mismo que el cómic americano.

“El cómic nunca pasa de moda, está muy arraigado. Aunque es para todas las edades, los publicados en México en los 70 y 80 también se venden muy bien, quizá por la nostalgia que provoca la lectura de Kalimán o Memín Pinguín”.

Al referirse a público infantil, comparte que los intereses de los niños se centran en Dragon Ball o Naruto, en historias nuevas que apuntan a las aventuras y grandes hazañas.

Además del manga la gente compra productos coleccionables | Foto: Maribel Sánchez | Diario de Xalapa

Las tarjetas coleccionables y algunos coleccionables derivados de series también tienen salida, añade Merlo Ramírez, quien cree que esta es una buena opción para sembrar la semilla de la lectura en las nuevas generaciones.

“Considero que puede ser un puente para después tomar libros de otros temas; iniciar con historias ilustradas puede ser una ventana a otros mundos”, puntualiza.