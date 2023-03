La Gusana Ciega ¡confirmados en Cumbre Tajín! Más artistas se unen al festival; aquí los detalles

Pese a que todavía no se dan a conocer los horarios para presentación de los artistas en el Nicho de la Música, poco a poco, a cuenta gotas, los organizadores del Festival Cumbre Tajín 2023 siguen soltando nombre de artistas que se van a presentar del 21 al 26 de marzo en el Parque Temático Takilhsukut en Papantla.

Recuerda que será un par de días antes de que inicie el festival cuando tengas el cartel listo, con todos los artistas y aun así, hay ocasiones en que por cualquier imprevisto en pleno festival se debe realizar cambios, pero lo principal es saber que los Headliners ya confirmaron su asistencias y bandas como Molotov ya hasta mandaron un mensaje a sus fans en Instagram.

Cabe señalar que los organizadores del Festival Cumbre Tajín 2023 presentaron el vaso conmemorativo de éste año, el cual podrás utilizar las veces que sean necesarias y así evitar que se ocupen los llamados plásticos de un solo uso, ya que para éste año el festival busca convertirse en un espacio sustentable.

En caso que ya estés planeando tu viaje a Papantla y eres de los que va a llevar mochila al evento, te recordamos que existen varios objetos que no podrás meter al recinto, evita que a la entrada al festival te los tengan que quitar o en su caso no te dejen pasar, entre los objetos que no están permitidos están:

Bebidas alcohólicas

Drogas o estupefacientes

Alimentos y bebidas

Dispositivos láser

Pirotecnia

Luces de bengala

Cinturones

Envases de vidrio o aluminio

Hieleras

Aerosoles de cualquier tipo

Armas de fuego

Objetos corto-punzantes

Tripies, drones, monopies y/o sefie stick

¿Cuáles son los artistas confirmados para presentarse en Cumbre Tajin 2023?

Al momento hemos visto que cada presentación contará con más de un artistas, por ejemplo, el jueves 23 de marzo al momento se confirmó la participación de Residente, sólo resta estar al pendientes si junto a é habrá más bandas tocando.









Para el viernes 24, estaría confirmada la presentación de Molotov, La Gusana Ciega y Javier Blake (vocalista de División Minúscula o División), todavía no sabemos si los artistas que se unen a Molotov, presentará un set acústico o el que suelen presentar.

De acuerdo al sitio www.festivalcumbretajin.com.mx/lineup.html para el sábado 25 de marzo saldrán al escenario INNA, Steve Aoki, Juan Magán y Alex Hoyer, aunque todavía faltan por confirmar más artistas para el festival, así que no te pierdas las actualizaciones que podrían darse a conocer previo al inicio de Cumbe Tajín 2023.