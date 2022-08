A través del arte nunca se cansará su voz; conoce a la artista Wendy López

La artista plástica Wendy López ha dedicado su trabajo a la causa feminista, por lo que se define como una activista que no se cansará de levantar la voz a través de su arte, por las que ya no están. Wendy es de las primeras artistas feministas en el estado y asegura que el término “artivista” así como muchos de los términos feministas, son relativamente nuevos.

“El feminismo en México, el arte feminista, va a cumplir 40 años, pero a partir de eso, nosotras empezamos a hacer nuestra propia lucha e ir caminando a la par hacia los derechos de las mujeres”.

Egresada de la Universidad Veracruzana de las licenciaturas de Artes Plásticas y Sociología ha retomado el arte vaginal y el artivismo que define como hacer arte de protesta en el que ha sido pionera. Desde hace casi 18 años, cada 8 de Marzo realiza un performance e instalación artística para visibilizar la violencia contra las mujeres.

“Voy a cumplir 18 años en 2023, viniendo a Plaza Regina (Plaza Sebastián Lerdo) y espero que para el próximo año haya una fiesta grande para mí, mi festejo de que cada 8 de Marzo y los 25 de noviembre, pero más el 8 de Marzo, no dejo de venir a la Plaza Regina a exigir justicia por las que ya no están”.

Y es que, a lo largo de estos años, como creadora, se ha convertido también en la portadora de la voz de las mujeres que ya no pueden alzar la voz.

Soy esa persona que presta mi cuerpa para hablar por las demás, por las que ya no están, de eso también se trata ser artivista

Estando en la función pública, Wendy ha continuado con la exigencia de justicia y no ha dejado de ser empática con las luchas sociales. Cuando Veracruz estuvo en primer lugar en casos de feminicidio decidió hacer la instalación y performance en la Plaza de “Las Embolsadas” el 8 de marzo de 2017.

Ese día, fueron colocadas 13 bolsas negras, acomodadas como si fueran cuerpos de mujeres, pues afirma que algo que se le resulta terrorífico es que alguien, después de violar y matar, meta los restos de una persona en una bolsa y los tire como desechos.

“Ahí, para mí, como trabajo plástico fue un parteaguas, Las Embolsadas dieron la vuelta al mundo, y tuve llamadas de Francia y otros países y esa instalación se ha ido a otros países como registro de los feminicidios en el estado de Veracruz. Las Embolsadas viajaron a Francia, España, Brasil, Perú, Canadá, y han estado en varias partes”.

Si bien tenía ya una trayectoria, por ser de las primeras artistas feministas -en su caso pintando con sangre de su menstruación, que la han hecho ganar premios a nivel estatal, nacional e internacional- el trabajo de ese 8 de marzo abrió los reflectores a nivel internacional.

“Ya me llaman de otras colectivas, de congresos internacional de arte feminista para que vaya a dar ponencias o cursos o hable sobre la situación que se vive en el estado de Veracruz y en México. De ahí empiezo a trabajar con algunos colectivos de mujeres tanto de madres buscadoras, madres rastreadoras y en eso ha versado un poco todo el trabajo que yo estoy haciendo”.

Tres años después, en otro performance del 8 de marzo, colocó corazones de res en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, lo que tuvo el mismo objetivo de visibilizar la carne, sangre y la violencia contra las mujeres.

“Había muchos comentarios de que daba asco y decían ´ay la sangre´, ´la carne ahí regada´, pero bueno si te indigna eso, también te debe de indignar mucho más, saber que 9 mujeres al día son violentadas y matadas en México, yo creo que eso a todos nos debe horrorizar. Decir que 370 mujeres están desaparecidas en el estado de Veracruz, es para que todos absolutamente estemos en la calle exigiendo que aparezcan”.

Este año, tras una encuesta realizada a mujeres a nivel internacional en la que se les preguntó la palabra que las definía durante la pandemia por Covid-19 y en la que ganó la palabra “cansadas”, pero que además se dedicó a la violencia doméstica, decidió expresar estas realidades a través de un performance con un vestido de novia “ensangrentado”.

“A nivel internacional, a nivel mundial, las mujeres venimos estando cansadas después de pandemia, entonces este año, aparte se le dedicó a las violencias domésticas -desde hace dos años estoy trabajando con ropa de familiares víctimas de feminicidio que me donan su ropa para yo hacer mi obra- y este año utilicé ropa que fue donada, utilicé 13 trajes de novias, que los bordé, los pinté y ese es uno de los vestidos que utilicé para hacer mi performance en la plaza. Inicié en la entrada de Catedral porque creo que ahí inicia la violencia doméstica, cuando decimos ‘sí acepto’.

La artista plástica continuará con exposiciones de cuadros, instalaciones, imágenes, performance y pláticas próximamente en Tijuana, Cuba, Guatemala y Chiapas y el próximo año buscará sacar el libro del trabajo que ha realizado por casi 18 años, así como un documental que cuente y refleje el arte y activismo de todo este tiempo.

“Esperemos que un día yo ya no tenga que salir a exigir justicia, sino que todos tengamos que agradecer que ya vivimos las mujeres en este nicho de paz. Espero que salgamos más a las calles a exigir, los derechos no nos los dan, los hemos luchado y los hemos exigido y yo creo que tenemos que salir más a las calles. A mí me horroriza el ver cada día que otra mujer y otra mujer (muere o desaparece) y me horroriza que un (representante del Poder) Ejecutivo salga a decir que no está secuestrada, que está en resguardo, esto nos tendría que hacer salir a defendernos a todas y todos”.