“Canto desde chamaco”: Toño Rondalla, de estrella a maestro de música, su historia

Veracruz, Ver.- Jesús Antonio Morales Torres llegó a alcanzar el éxito cantando en agrupaciones como Nativo Show y Los Ángeles Azules pero tomó la decisión de estabilizarse económicamente como profesor de educación artística y enseñar a sus alumnos el mágico mundo de la música.

En entrevista para Diario de Xalapa, Jesús Antonio mejor conocido como “Toño Rondalla” narra sus experiencias dentro de la industria musical, de la que formó parte por un tiempo pasando por algunas agrupaciones, unas más famosas que otras.

Relata que su pasión por la música inició desde niño cuando miraba cantar a su padre, Antonio Morales y sus tíos Sebastián y Juventino; recuerda que cantaban muy bonito y desarrolló el gusto por el canto.

En su paso por la primaria cantó en varios eventos, desde 10 de mayo, clausuras y concursos lo que motivó a su padre a comprarle su primera guitarra a los 10 años.

“Yo canto desde chamaco, no tengo fotos de eso porque hace 40 años no había celulares con cámara y si alguien tomaba fotos había que comprarlas, pero empecé cantando en la primaria en todos los eventos que había, cuando tenía 10 años mi papá me compró mi primera guitarra fue hasta la secundaria que un maestro me enseñó a tocarla”, menciona.

Una vez que complementó su voz con la guitarra empezó a dar serenatas y cantar en algunos eventos públicos, incluso le gustaba tanto que empezó a profesionalizarse con una carrera técnica en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz.

Por invitación de unos amigos, se incorporó a la rondalla municipal Ecos de Recuerdo con la que inició una gira de presentaciones en concursos y eventos. “Con la rondalla hicimos grandes cosas porque nos fuimos a concursos a nivel nacional, dimos muchos conciertos, llegamos a tener un segundo lugar a nivel nacional”, recuerda.

De esa etapa surgió su nombre artístico, pues comenta que la gente lo conocía como Toño el de la rondalla para ubicarlo de entre sus compañeros y después fue solo “Toño Rondalla”.

Luego de esa época y con un nombre artístico con 21 años decidió mudarse a la Ciudad de México en busca del sueño musical, cantando en bares, restaurantes y otros espacios públicos además que se había enamorado de una joven originaria de esa ciudad.

Logró formar parte de algunas agrupaciones musicales, algunas locales y otras con fama nacional como Los Ángeles Azules.

“Empecé cantante en bares, restaurantes, donde me dieran espacio buscando la oportunidad estuve en algunas agrupaciones, llegue a hacer casting en los Ángeles Azules en 1998 y toque algunos meses con ellos, cuando salió el primer cantante que se llama Charly y que formó su propia agrupación, cuando él salió yo entre a cantar”, manifiesta.

Afirma que estaba concretado el sueño musical hasta que un viejo amigo lo contactó para ofrecerle una plaza como maestro de música en una secundaria, situación que lo hizo reflexionar acerca de lo que era mejor para su futuro.

“No se si tome la mejor decisión, hasta la fecha me preguntó si tomé la mejor decisión, pero en unas vacaciones me encontré a un viejo amigo, el profesor Sergio Hernández Cortes y me dijo que había la posibilidad de que entrara a trabajar como maestro en una secundaria. Lo pensé mucho, lo consulté con mucha gente, incluso con mi papá y todos coincidieron que era mejor asegurar un futuro, tener un trabajo estable que me diera la oportunidad de un retiro digno”, expone.

Tomó la decisión de abandonar la agrupación y profesionalizarse como maestro, estudiando la Licenciatura en Educación Musical por la Universidad Veracruzana.

“Me despedí de los compañeros de la agrupación, quedamos en los mejores términos, de hecho aun tengo relación con ellos y cuando han venido a Veracruz y a comunidades cercanas me han invitado a subir al escenario para cantar con ellos, estuve con ellos cuando se presentaron en el estadio Luis Pirata Fuente”, dice.

Morales Torres, asegura que, a pesar de su retiro musical, algunos grupos lo siguieron buscando para hacer coros y en 2010 terminó por aceptar formar parte de Nativo Show, pidiendo un permiso a la SEV sin goce de sueldo.

“Ya como maestro, algunos grupos me buscaron para hacer coros y me decidí por Nativo Show, pedí un permiso a la Secretaría sin goce de sueldo y estuve tres años, grabé tres discos pero cuando llegó la Reforma Educativa me devolví a las labores de docente, porque tenía que renunciar y no quería perder mi plaza, ya no me puedo ir de gira aunque quisiera porque tengo que trabajar de lunes a viernes, ya mi vida está ahí como maestro y me faltan siete años para jubilarme, tendré más o menos 55 años”, indica.

Actualmente, Toño Rondalla da clases de Educación Artística a niños de nivel preescolar y aunque quisiera volver al ambiente musical su responsabilidad está en su trabajo.

Sin embargo sigue vigente en las redes sociales compartiendo videos para que la gente conozca acerca de su talento ya que también presta servicios como cantante para serenatas u otros eventos.

“Mi trabajo me gusta mucho porque enseñó música a los niños y no pienso dejarlo, de hecho planeo abrir una escuela de música para niños, pero también hago videos y los subo a mis canales oficiales de Toño Rondalla y lo hago porque quiero dejar una historia acerca de lo que fui, un día me haré viejito, ya no me dará la voz para cantar pero quiero que mis hijos y mis nietos me vean cantando, vean lo que fue mi vida en la música”, destaca.