Alexis Rodríguez gana oro en campeonato nacional de lucha

El nativo de Rinconada, Alexis Rodríguez Hernández, ganó la medalla de oro en el Nacional de Luchas Asociadas Gran Prix “Todos Estrellas”, evento que se realiza en Oaxtepec, Morelos, por lo que da un paso hacia la selección nacional que el próximo año participará en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Desde tierras morelenses, el gladiador de 24 años de edad, quien radica en la capital veracruzana, dijo estar contento porque “es algo que se ha trabajado de mucho tiempo y principalmente esfuerzo y dedicación. Todo va en proceso, hubo algunas competencias, como todo, con amargo sabor de boca, pero doy gracias a Dios porque en esta se dio el triunfo y se da la oportunidad y el gusto de poder ganar esta competencia”, dijo en entrevista para Diario de Xalapa.

Platicó el atleta que su primer combate fue ante un gladiador también de Veracruz al que derrotó, posteriormente el segundo combate fue contra Chiapas y en la gran final impuso condiciones contra Querétaro.

Para el deportista fue sólo otro paso en su carrera, por lo que ahora “continuaré trabajando para mis objetivos que es ir a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe que serán el próximo año, por eso digo, esto es una competencia más, no podemos bajar la guardia ni conformarnos, vamos a seguir el caminito, porque esto apenas comienza y vamos a luchar por estar ahí, quiero estar ahí y esperemos que Dios me lo permita”.

Por lo conseguido agradeció a sus entrenadores, Gabriel Álvarez y Raúl Alexis Pérez, así como a los clubes Avangers y Pinar de Río.

“Agradezco a todos los que me han apoyado y me han visto entrenar, principalmente a mi mamá que siempre ha estado conmigo. En este deporte baja uno de peso y mi madre, Yolanda Hernández Núñez, siempre ha está lidiando conmigo, me aguanta mi mal carácter porque como comemos poco, nos ponemos de malas. También a la Federación de Veracruz que también me han apoyado mucho, al señor Gabriel Álvarez a mis compañeros de lucha, familiares y parte de mi trabajo del Sindicato de CMAS de Xalapa”, indicó.

Puntualizó que se enfocará con trabajar arduamente porque sabe que están próximos eventos importantes a nivel nacional y clasificatorios en los que buscará más podiums de primer lugar para mantenerse, porque desea “la estancia en Selección Nacional, por lo que necesito seguir ganando las competencia en las que me presente”.

Alexis Rodríguez Hernández ganó la medalla de oro en el Nacional de Luchas Asociadas Gran Prix “Todos Estrellas” | Foto: Cortesía | Alexis Rodríguez

Historias llenas de medallas

Alexis Rodríguez Hernández practica la lucha olímpica desde los 11 años y lo hizo por vez primera en el gimnasio Allende bajo instrucciones del reconocido entrenador cubano, Raúl Alexis Pérez Miranda.

Luego de estar concentrado entrenando, a los 12 años ya con experiencia, comenzó a participar en Olimpiadas Nacionales, ahora llamadas Juegos Nacionales de Conade.

Su primera participación nacional fue en 2010 en la categoría de 35 kilogramos, logrando medalla de plata. En 2011, en 42 kilogramos, alcanzó el bronce. Durante 2012, en 47 kg, logra su primer lugar y medalla de oro.

En 2013, en 50 kg, categoría cadete, también gana medalla de oro; 2014, 54 kg, categoría cadete, medalla de oro; 2014, 55 kg, juvenil, medalla de oro; 2016, 55 kg, juvenil, medalla de plata y 2017, 60 kg, medalla de oro.

Estando en Primera Fuerza, el veracruzano en 2018, 60 kg, cuarto lugar. En 2019 cambió al equipo Avangers con el que actualmente entrena diariamente y con el que ganó medalla de bronce en el nacional; 2020, 60 kg, cuarto lugar; 2021, 60 kg, medalla de plata y 2021, 60 kg, medalla de oro (Oaxtepec).

Medallas de más Veracruzanos

Jovani Elier Bonilla Ascensión logró la medalla de bronce en este torneo clasificatorio nacional que es avalado por la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas (FAMELA). También logró bronce, Hugo Salvador Sánchez Sánchez, en estilo grecorromano.

Estos lugares de los tres veracruzanos los coloca entre los mejores del certamen por lo que están muy cerca del combinado nacional que asistirá a eventos internacionales.