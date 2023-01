¡Inicia el camino al Super Bowl LVII! Ronda de comodines da inicio a los Playoffs de la NFL

Los San Francisco 49ers en la Conferencia Nacional (NFC) y los Buffalo Bills, en la Conferencia Americana (AFC), parten como favoritos para superar la Ronda de Comodines de la NFL, que arranca este sábado y concluye el próximo lunes.

En la NFC los 49ers, campeones del Oeste, abrirán la Ronda de Comodines hoy. Recibirán a los Seattle Seahawks, rival de división, al que vencieron dos veces en la temporada regular. En la semana dos los superaron 27-7 y en la 15, 21-13.

San Francisco, que terminó la temporada regular como el segundo mejor equipo de la Conferencia Nacional, llega a este partido con una racha de 10 victorias consecutivas. Presume la mejor defensiva de la NFL y el quinto ataque más productivo.

Seattle acabó en el escalón siete de la NFC. Tiene la ofensiva número 13 de la liga y una de las peores defensivas ubicada como la 26 entre 32 equipos, situación que lo pone en desventaja para eliminar a San Francisco, confesó su entrenador, Pete Carroll.

#FTTB vs #Seahawks on Saturday! San Francisco's defense has been dominant all year & has wreaked havoc in the backfield, especially up front on 3rd down. @gregcosell breaks down the 49ers defense's stunts out of two different fronts on 3rd down.@DariusJButler | @PlaybooKFoley pic.twitter.com/JuosaPYcTc — NFL Matchup on ESPN (@NFLMatchup) January 13, 2023

“Desafortunadamente, jugaremos ante los 49ers. Ellos están en gran racha y tan calientes como es posible. Juegan de una manera dominante. Será un gran desafío”, reconoció Carroll.

El lunes, los Tampa Bay Buccaneers, campeones del Sur de la NFC, liderados por Tom Brady, jugarán en su estadio ante Dallas Cowboys.

Los Bucs, cuarto sembrado de la NFC, aparecen como candidatos a avanzar por el dominio que Brady ejerce sobre Cowboys, número cinco, a los que ha enfrentado siete veces en su carrera con marca limpia de derrotas, algo que el quarterback confió en repetir en este duelo.

Our season starts now.



🔜 #DALvsTB 8:15 p.m. ET Monday on ESPN/ABC pic.twitter.com/FYmgt0EITA — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) January 10, 2023

“Estaremos listos y saludables para jugar nuestro mejor futbol americano el próximo lunes”, afirmó el ganador de siete anillos de Super Bowl.

En su partido del domingo, los Minnesota Vikings, monarcas del Norte y tercer lugar de la NFC, son favoritos sobre los New York Giants, que terminaron sexto.

.@Vikings WR Justin Jefferson (@JJettss2) can’t be stopped. 🔥



🏆 He has the most receptions and receiving yards by a player in his first three seasons of all time.



🥇 He had the sixth-most receiving yards and seventh-most receptions in a single season (2022) in @NFL history. pic.twitter.com/N1POSQkufH — NFL Football Operations (@NFLFootballOps) January 13, 2023

En la Conferencia Americana, los campeones del Este, Buffalo Bills, con Josh Allen en los controles, lucen mejores que los Miami Dolphins, que aún no saben si contarán con su quarterback estelar Tua Tagovailoa, quien ha estado fuera en los recientes dos juegos por estar en protocolo de conmoción cerebral.

Los Bills, la segunda ofensiva más potente y defensiva número dos en puntos permitidos, llegan respaldados con una seguidilla de siete triunfos.

UNBELIEVABLE! ❤️💙



The Bills returned the opening kickoff for a touchdown!



(via @BuffaloBills)pic.twitter.com/y60QiC2qcq — SportsCenter (@SportsCenter) January 8, 2023

Miami cerró la temporada con una racha de cinco derrotas que rompieron en la última semana al superar a los Jets, victoria que los clasificó a la ronda de comodines.

También el domingo los Cincinnati Bengals, comandados por Joe Burrow, empezarán la defensa del título de la AFC ante los Baltimore Ravens. Los Bengals arriban con ocho juegos ganados en fila.

We feel like this is going to be our best album yet.#BALatCIN | 📺 NBC pic.twitter.com/BRM4aMUVqB — Cincinnati Bengals (@Bengals) January 13, 2023

Situación diferente para los Ravens que tienen lesionado de la rodilla a su estrella, el mariscal de campo Lamar Jackson. Según su entrenador, John Harbaugh, están esperanzados en contar con Lamar para tener posibilidades de pasar sobre Cincinnati.

En otro partido se espera que Los Angeles Chargers derroten de visitante a lo Jacksonville Jaguars, campeones del Sur, el sábado.

The Jaguars take the lead on a fumble recovery TD! 😳



(via @jaguars)pic.twitter.com/V62gPszYB6 — ESPN (@espn) January 8, 2023

Philadelphia Eagles, número uno de la NFC, y Kansas City Chiefs, primero de la AFC, que descansan este fin de semana gracias a su posición, esperarán a sus rivales para la serie divisional.

Así quedaron los partidos de la ronda de comodines y donde poder verlos:

CONFERENCIA AMERICANA

Chargers vs. Jaguars

Probabilidad de triunfo: 40%-60%

Sábado 14 de enero

19:15 horas

Everbank Field

Transmisión: Canal 5 y ESPN

Sin antecedentes en Playoffs

Dolphins vs. Bills

Probabilidad de triunfo: 5%-95%

Domingo 15 de enero

12:00 horas

Highmark Stadium

Transmisión: Canal 5 y ESPN

Antecedentes en playoffs

Dolphins 34-44 Bills (Juego Divisional AFC- Enero 12 de 1991)

Bills 29-10 Dolphins (Juego de Campeonato AFC- Enero 17 de 1993)

Dolphins 22-37 Bills (Juego de Comodines AFC-Diciembre 30 de 1995)

Bills 17-24 Bills (Juego de Comodines AFC-Enero 2 de 1999)

Ravens vs. Bengals

Probabilidad de triunfo: 15%-85

Domingo 15 de enero

19:15 horas

Paul Brown Stadium

Transmisión: Canal 5 y ESPN

Sin antecedentes en Playoffs

CONFERENCIA NACIONAL

Seahawks vs. 49ers

Probabilidad de triunfo: 19%-81%

Sábado 14 de enero

15:30 horas

Levi’s Stadium

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

Antecedentes en Playoffs



49ers 17-23 Seahawks (Juego de Campeonato NFC- Enero 19 de 2014)

Giants vs. Vikings

Probabilidad de triunfo: 33%-67%

Domingo 15 de enero

15:30 horas

US Bank Stadium

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

Antecedentes en Playoffs

Vikings 10-17 Giants (Juego de Comodines-Enero 9 de 1994)

Vikings 23-22 Giants (Juego de Comodines NFC- Diciembre 27 de 1997)

Vikings 0-41 Giants (Juego de Campeonato NFC- Enero 14 de 2001)

Cowboys vs. Buccaneers

Probabilidad de triunfo: 60%-40%

Lunes 16 de enero

19.15 horas

Raymond James Stadium

Transmisión: Canal 5 y Fox Sports

Antecedentes en Playoffs