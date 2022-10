Ana Gabriela, pesista xalapeña, logra su boleto al mundial abierto de pesas en Bogotá, Colombia

La pesista olímpica xalapeña, Ana Gabriela López Ferrer, logró su clasificación el Campeonato Mundial abierto de pesas que será en Bogotá, Colombia, en diciembre; su pase lo consiguió en el clasificatorio que se realizó en días pasados en San Luis Potosí, donde la atleta ganó sus tres pruebas.

Ahora está enfocada en continuar trabajando, porque ella desea destacar en la próxima justa internacional en la que se vestirá con los colores de México, donde buscará como en cada competencia en la que participa, quedar entre las mejores del certamen.

Ana Gabriela sabe que enfrente está una competencia complicada, así como la de San Luis, donde llegó luego de tener una dura preparación, porque tuvo dos operaciones hace un año y la competencia fue una prueba que logró pasar con creces; ahora es nuevamente es de Selección Nacional.

Este paso para la xalapeña es uno más en este deporte que ha practicado durante 15 años y que le ha dado la oportunidad de visitar la mayoría de los estados del país, además de algunos países, por lo que tras lograr su lugar, Ferrer López se mostró agradecida.

“Me siento muy contenta, porque me di cuenta que aun tengo con que seguir aquí siendo de Selección Nacional y poder seguir peleando para los próximos Juegos Olímpicos que es mi nueva meta”, destacó.

Reconoce que el entrenamiento fue pesado, "porque en este mes cumplí un año de mis dos cirugías que fueron en hombro y rodilla, entonces tuvimos que trabajar muy fuerte para recuperarme. Ya había competido hace unos meses, pero por lo mismo de las cirugías no podía exigirme, entonces tuve que esperar un poco más para seguir trabajando y aquí estoy, en selección”, dijo.



En la competencia, la atleta ganó en arranque, envión, así como en total y compitió en la categoría de los 55 kilogramos, levantando 90 kilos en Arranque y 105 kilos en Envión, con resultados positivos.

Agradeció el apoyo que tuvo para que pudiera presentarse en la competencia nacional: “Antes que nada quiero agradecerle al alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued, porque asistí al evento con apoyo que me brindó, así como al regidor Martín Espinoza Roldán; fue sumamente importante el respaldo”, destacó.



Así mismo reconoció que sin su equipo no se habría recuperado, por lo que igualmente dio las gracias.

“Le agradezco también a mi entrenador, así como a mi equipo de trabajo que son mis fisioterapeutas, doctores, psicólogos y todo el equipo que ha estado conmigo desde cero, que fue desde que me operaron, entonces esto creo es por ellos”, puntualizó.

Ahora dice que el siguiente paso será afinar detalles, porque la preparación “ya está arriba, ahora es seguirnos manteniendo, y mejorar lo que haya salido mal en competencia, como los pequeños errores que mi entrenador vio, pero lo importante es seguirnos cuidando”, platicó desde San Luis.

Parte de ella

Del evento próximo destaca que es muy importante, porque es el primer clasificatorio para Juegos Olímpicos de París, “entonces tengo que darlo todo ahí, porque definitivamente me veo en otros Olímpicos”, aseguró.Además dice que ahora se siente con un mejor nivel y que regresó en mejor forma con mejores condiciones, pese a las dos cirugías, “me siento mucho mejor, más calificada mentalmente, que es algo que ayuda mucho a nosotros como atletas, entonces creo que me encuentro en mi mejor momento”, explicó la pesista.

Ana Gabriela practica la halterofilia desde los 12 años de edad y la primera vez que levantó una pesa fue en el patio de su casa, observada por su tío Luis Tapia Arizmendi, un pionero de este deporte en Xalapa y Veracruz.

Desde que ella tocó por primera vez una barra lo hizo con respeto, porque fue lo que su familia le enseñó y hasta este momento ella le muestra respeto y mucho amor.

“Este deporte ha sido un sueño de familia, porque soy de una familia de halteristas y ellos han sido los que me han inculcado todo esto, el amor por este deporte, la disciplina y las ganas de no darme por vencida”, dijo en tono seguro.

La xalapeña ha competido desde su infancia en todos los niveles y competencias nacionales con logros muy importantes para el estado y para el país, además es la primera xalapeña en ir a unos Juegos Olímpicos y lo hizo en Tokio.



Para ella lo más bonito de practicar este deporte “es el carácter que me ha formado, porque no sólo forma carácter para el deporte, sino para la vida también, entonces creo que es lo más bonito me ha dado”.

“Invito a más mujeres a que lo practiquen, porque es muy bonito, nos da mucha fuerza y mucha seguridad en nosotras mismas y obviamente no se hace cuerpo de hombre, jamás, es un deporte que te forma un carácter y creo que como mujeres nos ayuda a sentirnos muy empoderadas”, destacó.

Su opinión

De la halterofilia veracruzana dice que la ve muy bien, “está creciendo bastante, hay muchos niños que están iniciando y creo que es muy importante tener un semillero, y comenzar con niños, así como comencé yo, siendo una niña, es lo que te va dando base y sueños, así como ganas de llegar a niveles internacionales”.

Mensaje

Para concluir, Ana Gabriele le dijo a las nuevas generaciones de mujeres que están en el deporte que “no se den por vencidas, que siempre será difícil el camino, porque nada que valga la pena es fácil, pero sigan insistiendo, verdaderamente los sueños se cumplen y se hacen realidad, entonces no lo pueden soltar tan fácilmente aférrense a ellos”, concluyó.