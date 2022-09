Angélica Molina continuará buscando oportunidades

Xalapa, Ver.-Luego de vivir la experiencia con Fuerza Regia en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBPF), Angélica Molina Campos basquetbolista xalapeña, buscará continuar con el equipo regio para la próxima temporada.

La deportista, que estuvo en días pasados de visita en Xalapa, platicó que espera entrar nuevamente en planes del equipo femenil profesional en la próxima temporada.

“Mi intensión es regresar y seguir con ellos, porque al estar viviendo en Monterrey deseo aprovechar eso, sin embargo si se presenta la oportunidad en otros lados podría probar”, dijo la basquetbolista conocida como la “China”.

Sabe que la próxima temporada varios equipos tomarán parte del nuevo certamen, algo que ella ve muy positivo para el básquet femenil mexicano.

¿Por qué Angélica Molina quiere seguir en Fuerza Regia?

Además compartió parte de su experiencia de la pasada campaña con Fuerza Regia.

“La verdad aprendí mucho con las compañeras que tuve que son de calidad, porque honestamente no pensaba encontrarme con ese nivel, con jugadoras que tomaron parte de la WNBA”, comentó.

Para ella fue un reto personal mayor, porque se dio cuenta que puede lograr grandes cosas con la preparación, algo que ha hecho en toda su vida en el “deporte ráfaga”, además otro punto sumamente importante es enfocarse, “porque al final de todo es dar un gran esfuerzo”, dijo.

Reconoce que le hubiera gustado tener más participación, “afortunadamente o desafortunadamente me tocó vivirlo así, pero de todas maneras lo agradezco, porque el entrenador me formó de cierta forma en cuento a que es lo que me falta”.

“Esto siempre lo veré como algo que me puede ayudar a sumar, claro que muchas cosas no fueron como me hubiera gustado, pero obviamente tuvo que adaptarme y sobre llevar los retos”, explicó.

Respecto a seguir buscando oportunidades en el profesional dijo que continuará trabajando para encontrarlas, sin embargo acepta que no siempre será así, ya que otro de sus objetivos es desarrollar lo que estudió en algún equipo.

Sobre el reto de vivir en otro estado, en este caso Monterrey, Nuevo León, es aún mayor por estar en un lugar totalmente desconocido para ella, por lo que dice deberá esforzarse mucho más para lograr sus próximos objetivos que tiene en mente.

Angélica Molina no tiene planes de pronto regresar a Xalapa y de hacerlo será para convivir con clubes de niños que la invitaron a entrenar cuando recientemente estuvo de visita en la capital veracruzana.

“Llevo un rato viviendo en Monterrey, por eso se me facilitó poder jugar para Fuerza Regia y pues de momento estaré ahí, dentro de los planes a corto plazo es continuar en ese estado. Si regreso a Xalapa será realizar una gira que servirá para visitar a clubes de basquetbol infantil y compartirles mi experiencia y sé que les servirá para que ellos logren cumplir sus objetivos”, comento para Diario de Xalapa.

Recordó que cuando estuvo en la Atenas, entrenó con algunos equipos de niños y niñas, “pero por falta de tiempo no pude visitar a más instituciones que me invitaron, por eso ahora planeo regresar a realizar la gira con los que no pude visitar”.

“Me invitaron a Naolinco, Veracruz, Córdoba, entonces planeo en un futuro regresar y visitar a los equipos que creen en mí y que me motivan a que yo siga creciendo”.

La “China” Molina le dice a los pequeños basquetbolistas que disfruten lo que están haciendo y lo hagan con muchas ganas de triunfar, “cuando estuve con ellos les dije que el límite y la única persona que les pueden decir que no pueden hacerlo son ellos mismos. La mente nos va a limitar, si ellos quieren ser profesionales que no lo vean como un sacrificio y que luchen siempre por ser lo mejores”.

“Les digo que no se desmotiven sino logran aún ser como ellos desean, pronto llegará el momento de triunfar y como siempre les digo que sino se divierten no están jugando”, concluyó.