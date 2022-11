Antonio Pérez Cabrera leyenda viviente del beisbol veracruzano

Xalapa, Ver.- En Veracruz el beisbol es un deporte muy querido, incluso podría decirse que a la par del futbol, porque la entidad a nivel nacional es vista como una importante plaza que ama este deporte.

Además no solo es un estado que gusta del beis, es un lugar donde han surgido importantes peloteros de talla nacional e internacional.

Sin embargo para que el beis fluya deben reunirse los mejores elementos para encontrar la fórmula correcta que guíe al éxito; ya hubo una etapa en la que sucedió.

En 1998 en las Olimpiadas Nacionales, Veracruz logró tres campeonatos sin perder un solo encuentro, además el mismo año consiguió el título nacional de 40 años.

La cereza del pastel fue el nombramiento de mánager del año de Carlos Sosa Lagunes por la FMB y el premio que dio el cerrojazo fue el reconocimiento de la federación a José Antonio Pérez Cabrera como el mejor directivo del país; en ese entonces era Presidente de la Asociación Veracruzana de Beisbol.

Pérez Cabrera cuenta para Diario de Xalapa, que Veracruz en su etapa de directivo (que fueron dos), se logró tal hazaña gracias al trabajo que hicieron con los mejores jugadores de la Beto Ávila, Xalapa, Poza Rica, Minatitlán y Córdoba.

Conjuntabamos buenas selecciones, además tuvimos un gran apoyo de parte de la autoridades deportivas, que era en esa época con Roberto Blanco Carrillo, director del IVD

Además destacó el gran apoyo de las ligas junto a padres de familia, quienes colaboraron bastante para que Veracruz alcanzará los tres campeonatos nacionales.

Otro punto importante que Antonio Pérez resaltó que para lograr tal hazaña fue el acercamiento con las ligas infantiles y juveniles, porque explica que debe haber mucho trabajo con ellas. Además reconoce que tuvo gente preparada a su lado, entre ellos Miguel Hernández y Cesar Lara; ambos exLiga Mexicana, así como a Natanael Alvarado.

“Nos reunimos cada día festivo o cada fin de semana para entrenar, a base de entrenamiento y preparación física y con apoyo del gobierno estatal se obtuvieron buenos resultados”, explicó.

Don Toño Cabrera llegó en 1993 a la Asociación Estatal de Beisbol, momento que aprovechó para aprender lo administrativo; fue en 1997 cuando tiene la oportunidad de ser el presidente luego de ser elegido tras el fallecimiento de Honorato Morales, quien era el actual.

En asamblea el consejo directivo tenía dos prospectos: Antonio Pérez y Ernesto Terán, pero este último declinó y en asamblea fue tomando en cuenta. Los resultados positivos durante su primera gestión le abrieron nuevamente las puertas de la Asociación; fue presidente una vez más de 1998 al 2008 con excelentes resultados.

Actualmente es colaborador de la FMB y enlace regional del IVD en la zona de Xalapa. En la Copa Veracruz sede Xalapa, fue parte del apoyo técnico, logístico y deportivo como representante del IVD.

PARTE DE SU HISTORIA

José Antonio Pérez Cabrera nació en 1947 en la colonia Belisario Domínguez, muy cerca del Parque Deportivo Colón, lugar donde de pequeño iba a presenciar el deporte de la “pelota caliente” y lo hacía acompañado de su padre, don Martín Pérez.

El fue testigo de la primera Liga Invernal Veracruzana en 1955, en donde conoció a destacados peloteros.

Hilanderos de San Bruno fue su primer equipo de beisbol al tener 16 años de edad; fue en Quinta Fuerza. En esta novena se mantuvo dos temporadas; luego pasó al equipo de Tránsito del Estado y Simón Bolívar, con el que logró el título en Cuarta Fuerza. A los 18 años entró a trabajar a la Fábrica de San Bruno, en donde ingresa al equipo de beisbol que ahí estaba.

Fue en 1983 con apoyo del Sindicato de la Fábrica fundó la Liga de Beisbol de San Bruno la cual reunió a los mejores equipos que estaban en la Liga Xalapeña.

Ya en ese momento don Antonio era parte de la directiva de la liga que tenía como sedes de juego el Ferro, San Bruno, la Normal, el campo 21 de Marzo y el de Banderilla.

Eso se inició en 1983. En 1990 la Fábrica cerró, entonces el Sindicato que era nuestro respaldo yo no lo fue más, por lo que la liga cambió de nombre como la Liga de la 21 de Marzo y luego la Liga de Banderilla, esos son los antecedentes de San Bruno

Un logró destacado de la Liga fue el campeonato Estatal de Primera Fuerza, por lo que avanzó al nacional que se realizó en Los Mochis, Sinaloa, en donde brindan una destacada actuación con los mejores jugadores de Xalapa.

Como jugador tomó parte de San Bruno, Tránsito y Simón Bolívar, mientras que como mánager lo hizo en San Bruno.

Para el directivo el beisbol es, “mi vida, es algo que me inculcó mi papá desde los 7 años. Ahora me encuentro a gente de antaño que me reconoce y recuerda lo que hicimos, desde Pánuco hasta Minatitlán-Cosoleacaque la gente me conoce, porque iba todos lados donde lo invitaran”, explicó.

Por último espera que todas las ligas se afilien a la Asociación, porque solo así el beisbol veracruzano trasciende como lo fue en su momento.

Desea que los jugadores lo practiquen por amor al deporte y no por otro intereses. Pide a las autoridades el apoyo a los entrenadores que todos los días trabajan con los niños con el objetivo de que el beisbol veracruzano esté entre los mejores del país.