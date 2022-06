¡Ganó una medalla nacional a sus 13 años! El xalapeño Arturo se impone en luchas asociadas

Con tan solo 13 años de edad, Arturo Iván ya conoce lo que significa ganar una medalla nacional, presea que logró frente a rivales más grandes que él en Mexicali, estado sede de las luchas asociadas de Juegos Nacionales de Conade.

El xalapeño, estudiante del primer año de la secundaria Industrial 128, se presentó en la categoría Escolar 38 kilogramos con los colores veracruzanos y su club Guerreros con la firme idea de trascender, y lo consiguió, por lo que se muestra contento y orgulloso de lograr en su primer año una presea de este nivel.

“Voy a cumplir un año en la lucha y resulta que ya gané una medalla de bronce y estoy muy feliz, además no sólo conseguí eso, también muchas cosas, como ser más fuerte y echarle ganas a todo”, platicó en su visita a Diario de Xalapa.

Deportes ¡Triatlón Sprint Veracruz-Boca 2022 fue todo un éxito! Más de 250 atletas participaron

¿Quiénes son los entrenadores de Arturo?

El pequeño gladiador espera su logro sea el primero de muchos, “por eso continuaré entrenando con para ganar lo que tengamos enfrente”, indica.

La medalla que ya cuelga en su vitrina no solo la festejó con su familia, también lo hizo con sus amigos “que me felicitaron, porque vieron que en mi primera vez estuve muy bien. Cuando me reuní con ellos me pidieron contara todo lo que viví, igualmente aprovecharon para bromearme con respetarme más, porque que practico lucha”, expresó entre sonrisas y acompañado de los entrenadores Belén Godos y Óscar Aguilar.

Destaca que pese a su conocimiento en la disciplina, jamás la utiliza para dañar a alguien, sin embargo si está en peligro sólo la emplea para defenderse y ponerse a salvo, “pero siempre cuidando de no lastimar a nadie, porque así debe ser”, indica.

En tono seguro afirma que continuará entrenando, “porque un día deseo representar a México en unos Panamericanos, se que me falta mucho por aprender, pero si continúo así, puedo llegar”, platica Arturito.

Arturo Iván logró la medalla en los Juegos Nacionales de Conade 2022 en la categoría de luchas asociadas | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Sabe que lo ganado es por al respaldo de sus entrenadores y padres, por eso agradece: “Mis padres me felicitaron y están orgullosos, porque es mi primera vez, nunca había ido a ninguna otra competencia en otro deporte, por eso les doy las gracias, porque siempre están apoyándome para poder entrenar, igualmente a mi Club Guerreros con mi entrenador Rafael Aguilar Hernández”, comenta.

Dice que su hermano de 11 años de edad también entrena lucha y que ve mucha seguridad en él, “por eso invito a más niños a practicar este bonito deporte que te da resistencia, salud y muchas cosas que te ayudan en la vida”.

Se presentó en la categoría Escolar 38 kilogramos en los Juegos Nacionales de Conade y pertenece al club Guerreros | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

¿En qué categoría de la lucha olímpica participa?

“La verdad no creo dejar la lucha, porque me da alegría y más cuando logro ganar algo, así fue en este ciclo en el que visité Veracruz puerto, Yucatán y Mexicali”, concluyó.

Arturo Iván es un niño disciplinado, estudioso y entregado al deporte de la lucha olímpica en la que se encuentra como el tercer mejor del país en la categoría Escolar 38 kilogramos y lo demostró al competir con rivales un año mayor que él, sin embargo logró resultados positivos para Veracruz.