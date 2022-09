Enfocados en dar oportunidad a equipos estudiantiles: ABE prepara festejos por décimo aniversario

Xalapa, Ver.- El proyecto de la Asociación de Baloncesto Estudiantil (ABE) comenzó en el 2012, con la idea de darle la oportunidad a los equipos estudiantiles del país de competir entre ellos, para lograrlo, además de tener un estructura deportiva se debía contar con alguien que se encargara de esparcir el mensaje, es ahí cuando Antonio Ramírez alzó la mano para ser parte del equipo.

Con 10 años en el área de comunicación de la ABE, Antonio Ramírez Ramírez, se ha involucrado en la difusión y promoción del baloncesto estudiantil, pero junto a ese camino que ha recorrido, le han tocado los cambios que se han generado, tanto en la Liga ABE como en las escuelas que compiten año tras año, por levantar el trofeo del mejor programa de baloncesto del país.

“En general el deporte estudiantil se ha adaptado muy rápido al alto rendimiento, ahora tenemos a entrenadores mejor preparados y estudiantes más disciplinados, además de que muchas instituciones se preocupan por tener un equipo multidisciplinario para atender a los deportistas. Todo eso contribuye a mejorar el nivel de los atletas en esta etapa formativa” platicó el comunicador xalapeño.

Qué rescatar luego del paro por la pandemia

Pasó la primera década en la Asociación de Baloncesto Estudiantil (ABE), como en todo proyecto se ven muchos cambios y varios retos, entre ellos está el recuperarse luego de un par de años que se tuvo que suspender la competencia debido a la pandemia.

“Sin duda, la pandemia nos incentivó a ser más analíticos y creativos para volver a la normalidad, más fuertes y con una organización mucho más sólida” platicó Antonio Ramírez, quién fue testigo de los problemas que enfrentaron las escuelas y sobre todo los estudiantes-atletas que no la pasaron bien, ahora les toca salir a la duela de nuevo y mostrar resiliencia.

“La parte física y mental de los estudiantes-deportistas, es la que más se vio afectada; fue una situación complicada que también afectó su avance académico, pero afortunadamente han superado el daño colateral de la pandemia, han vuelvo a su nivel muy rápido y los vemos con una gran actitud para competir” sentenció.

Se cumplen 10 años de ABE

Para Ramírez Ramírez esta será una temporada con muchas sorpresas “muy especial por nuestro aniversario y también por el retorno a la asociación de algunas instituciones que por alguna situación derivada de la pandemia tuvieron que abandonar la liga”.

“Tendremos algunos eventos especiales para celebrarlo; se ha regresado al formato de competencia que se tenía antes de la pandemia, es decir, una competencia que inicia en septiembre y finaliza con los campeonatos nacionales en abril” puntualizó.

Lo que no te puedes perder es la nueva temporada de ABE, en Veracruz se viene un duelo muy especial para los aficionados de Xalapa, Halcones de la Universidad Veracruzana y Leones de la Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa, competirán por conseguir el ascenso a División I; ambos ya saben lo que es el máximo circuito y van a pelear con todo por regresar.

Veracruz en la ABE ¿Qué tal?

Para Antonio Ramírez el baloncesto estudiantil en el estado creció, ahora las instituciones educativas le apuestan al deporte, no sólo al baloncesto; las instituciones educativas le han apostado a las becas deportivas con el fin de reforzar sus equipos representativos, es ganar-ganar, las escuelas ofrecen su programas estudiantiles y los atletas su calidad en la disciplina que practican.

Veracruz no es la excepción, el también coordinador de comunicación de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip), destacó “el estado cuenta con colegios privados y escuelas de gobierno que se han preocupado más por la preparación de sus estudiantes y entrenadores, ahora están enfocados al alto rendimiento y eso contribuye a elevar el nivel deportivo”.

En cuanto a la ABE, resalta que la UV y Anáhuac, han demostrado que quieren seguir y mejorar sus equipos año con año “han demostrado y siguen apostando por invertir en su programa de basquetbol para participar en la Liga ABE. De cualquier manera, hace falta trabajar y apoyar más al basquetbol formativo o de iniciación en nuestro Estado y que por muchas situaciones, incluso políticas, hacen que la falta de dirección en el basquetbol nacional afecte el desarrollo en las categorías menores” finalizó.

Expectativas y metas personales

Antonio Ramírez es autocrítico, pese a los logros que han tenido como asociación, asegura que faltan muchas cosas por lograr “cada temporada la exigencia es mayor, el objetivo general es desarrollar nuevas estrategias para fortalecer lo que ya tenemos y prepararnos para incursionar en el plano internacional al corto y mediano plazo”.

¿Sueño cumplido?

Para finalizar la plática, Antonio Ramírez comentó que si bien el sueño todavía no termina, es más apenas comienza, la meta siempre fue trabajar en el deporte “de alguna manera si, porque desde mi época de estudiante me imaginaba estar dentro del deporte ya sea en la gestión, comunicación o en la mercadotecnia deportiva, siempre me mantuve en esa línea a pesar de los altibajos y las dificultades que atraviesas cuando buscas incorporarte al mundo laboral. La meta siempre estuvo ahí”.